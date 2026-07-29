En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

Este miércoles, 29 de julio de 2026 en España, la cotización del Bitcoin y el euro es de 72.842,06 euros, cifra que refleja una variación del 0,3% en comparación con el día de ayer.

El precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro se ha mantenido estable. Esto indica que los inversores están más confiados en el Bitcoin, lo que podría atraer más atención y potencialmente incrementar su valor.

En la última semana, Bitcoin registró un leve descenso del -0.11%, señal de estabilidad relativa en el corto plazo; no obstante, en el último año acumula un -31.23% en su cotización, lo que indica una evolución bajista y una rentabilidad negativa para quienes mantuvieron la inversión durante ese periodo.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana, con un 23.97%, es menor que la volatilidad anual del 35.53%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 66.886,2 euros.