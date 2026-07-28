En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

Este martes, 28 de julio de 2026, Bitcoin inicia la jornada en España con una cotización de 72.744,04 euros. El valor de apertura refleja una variación del 215,81578 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

La tendencia del precio del Bitcoin y el euro ha sido positiva en los últimos días. Esto sugiere que ambos están en un camino de crecimiento sostenido.

Este aumento puede indicar un renovado interés por las criptomonedas y una fortaleza del euro frente a otros activos.

En la última semana, Bitcoin registró un retroceso del -2%, mientras que en el último año acumula una caída del -32.48%, lo que evidencia una evolución bajista y una rentabilidad negativa en ambos periodos. Estos resultados reflejan presiones vendedoras y alta volatilidad, con retornos desfavorables para quienes mantuvieron la criptomoneda durante los últimos doce meses.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

En la última semana, la volatilidad de Bitcoin ha sido del 24.67%, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual del 35.57%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 66.886,2 euros.