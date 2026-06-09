Se despide el DNI y el carnet de conducir fisico: desde ahora, podrás llevarlo siempre en una app

Olvidarse el DNI o el carnet de conducir suele obligar a volver a casa para evitar inconvenientes en controles, trámites o viajes. Sin embargo, esa situación podría empezar a cambiar muy pronto en toda Europa.

La Unión Europea ya puso en marcha un nuevo sistema para que los ciudadanos puedan llevar sus documentos oficiales directamente en el celular. El proyecto forma parte de la llamada cartera digital europea y apunta a transformar la forma en que las personas se identifican y realizan trámites cotidianos.

A partir de 2027, los países miembros deberán ofrecer una aplicación oficial para almacenar documentación verificada digitalmente. La herramienta se llamará EUDI Wallet y permitirá reunir en un mismo lugar el DNI, el carnet de conducir y otros certificados importantes.

Se despide el DNI y el carnet de conducir fisico: desde ahora, podrás llevarlo siempre en una app de tu celular

La Unión Europea confirma el cambio para llevar el DNI y el carnet de conducir en el móvil

La cartera digital europea no funcionará como una aplicación cualquiera. Los documentos almacenados dentro del sistema estarán verificados por las autoridades y tendrán validez legal en todos los países de la Unión Europea.

Eso significa que el DNI digital o el carnet de conducir podrán utilizarse para identificarse igual que los documentos físicos. La diferencia es que toda la documentación estará disponible desde el teléfono móvil.

En la práctica, el funcionamiento será parecido al de las tarjetas digitales o las aplicaciones de pago que ya utilizan millones de personas. Sin embargo, en este caso se tratará de documentación oficial vinculada directamente con la identidad del ciudadano.

La Unión Europea sostiene que este modelo simplificará trámites y reducirá problemas relacionados con falsificaciones o verificaciones presenciales. Además, cada usuario podrá decidir qué información comparte y cuándo lo hace.

Qué documentos podrás llevar en el móvil con la nueva cartera digital europea

Uno de los puntos que más interés genera es la cantidad de documentos que podrán almacenarse dentro de la EUDI Wallet. El sistema no se limitará únicamente al DNI o al carnet de conducir.

Según el proyecto impulsado por la Unión Europea, la aplicación también permitirá guardar documentación sanitaria, certificados oficiales y títulos académicos o profesionales. Todo quedará integrado en un único espacio digital accesible desde el celular.

Entre los principales documentos que podrán incorporarse aparecen:

DNI digital.

Carnet de conducir.

Tarjeta sanitaria.

Certificados oficiales.

Títulos académicos y profesionales.

Además, el sistema permitirá compartir solo la información estrictamente necesaria. Por ejemplo, una persona podrá demostrar que es mayor de edad sin enseñar el resto de sus datos personales.

El DNI digital servirá en cualquier país de la Unión Europea

Una de las claves del nuevo sistema es que funcionará de manera integrada en toda la Unión Europea. Esto permitirá que un ciudadano español pueda identificarse digitalmente en otro país miembro sin necesidad de realizar registros adicionales.

La medida busca simplificar viajes, trámites bancarios y gestiones con administraciones o empresas europeas. Actualmente, muchas de estas operaciones todavía requieren procesos diferentes según el país.

La Unión Europea considera que la identidad digital común facilitará la movilidad y reducirá obstáculos burocráticos entre Estados miembros. Por eso, todos los países deberán adaptar sus sistemas tecnológicos para que sean compatibles entre sí.

Aun así, el despliegue será progresivo. Aunque el objetivo es que el sistema esté operativo en 2027, cada país avanzará a ritmos diferentes según el desarrollo de sus propias aplicaciones oficiales.

Qué pasará con el DNI físico y el carnet de conducir tradicional

Una de las dudas más frecuentes tiene que ver con la desaparición del formato físico. Por ahora, la Unión Europea no plantea eliminar completamente el DNI o el carnet de conducir tradicional.

Durante los primeros años convivirán ambas modalidades. El objetivo es facilitar la transición y evitar problemas para personas con menos acceso a herramientas digitales o menor familiaridad con la tecnología.

Sin embargo, todo apunta a que el celular irá ganando protagonismo de manera progresiva. La comodidad de tener toda la documentación reunida en una sola aplicación podría convertir al formato digital en la opción más utilizada.

El despliegue más visible comenzará a partir de 2026, cuando los países adapten sus sistemas para cumplir con la normativa europea. Desde entonces, la cartera digital europea empezará a integrarse en la vida cotidiana de millones de ciudadanos.

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Privacidad, seguridad y dudas sobre la nueva cartera digital europea

Aunque la Unión Europea defiende que el sistema será más seguro, la iniciativa también genera preguntas sobre privacidad y protección de datos. Centralizar tanta información en el celular despierta preocupación en parte de la población.

Muchas personas se preguntan qué ocurrirá si pierden el teléfono, si existe un fallo técnico o si alguien intenta acceder a los documentos almacenados. También aparecen dudas sobre el nivel de control que tendrán las autoridades sobre la identidad digital.

Desde Europa aseguran que la EUDI Wallet estará preparada para evitar estos riesgos y que cada usuario decidirá qué comparte y en qué momento. Además, sostienen que los documentos digitales reducirán las posibilidades de fraude y falsificación.

Aun así, el debate sobre privacidad y seguridad seguirá creciendo conforme avance la implantación del sistema. La transformación digital de la identidad europea ya está en marcha y cambiará la forma de relacionarse con los documentos oficiales.