Malas noticias para los propietarios: El Gobierno busca una subida de impuestos a las viviendas desocupadas del país.

El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una proposición de ley con el objetivo de promover el alquiler de viviendas a precios asequibles. Este paquete fiscal incluye 12 medidas que contemplan la posibilidad de limitar la adquisición de viviendas por parte de extranjeros no residentes en España, garantizar la “permanencia del parque público” e “incentivar la reducción de precios en los alquileres”, según lo expresado por el partido de Pedro Sánchez.

El Gobierno busca una subida de impuestos a las viviendas desocupadas del país. Fuente: Shutterstock.

Aumento de impuestos a pisos vacíos afecta a propietarios

Con respecto al impuesto sobre viviendas deshabitadas, Ángel Sánchez, abogado y socio del despacho, sostiene que identificar la desocupación “exige inspecciones, registros y verificaciones que invaden la privacidad y producen conflictos legales”, lo que dificulta la viabilidad y la implementación de esta medida desde una óptica administrativa.

El especialista indica que numerosas viviendas desocupadas se encuentran en tal situación por motivos legítimos, como la falta de reparto de herencias, reformas, ocupaciones ilegales o litigios judiciales. Por lo tanto, advierte que “gravar sin distinción vulneraría el principio de equidad tributaria”.

A pesar de que este plan económico persigue tres objetivos fundamentales: "más vivienda, mejor regulación y mayores ayudas“, los expertos en real estate del despacho Golden Partners se han expresado en contra de estas iniciativas, señalando que el enfoque “excesivamente fiscalista” presenta “numerosos riesgos jurídicos, fiscales y económicos”.

“Muchas de las medidas son potencialmente regresivas, generan inseguridad jurídica, desincentivan la inversión externa en nuestro país y no abordan la raíz estructural del problema: la falta de oferta”, expresa Ángel Sánchez.

Propietarios deberán pagar más impuestos si no alquilan sus viviendas vacías. (Foto: Freepik)

Consecuencias del nuevo tributo sobre viviendas vacías

En la actualidad, dichos inmuebles generan una renta imputada del 1,1% de su valor catastral en la declaración de la renta, o del 2% si el valor no ha sido actualizado en un periodo superior a diez años.

Multas a propietarios con múltiples viviendas vacías para aumentar la oferta de alquiler.

A partir de un valor catastral de 100.000 euros, el porcentaje experimentará un incremento gradual: 1,5% hasta llegar a 500.000 euros, 2% hasta alcanzar el millón y 3% para quienes poseen propiedades vacías por encima de un millón.

Con el nuevo esquema, se conservará ese 1,1% para las propiedades cuyo valor catastral no exceda los 100.000 euros.