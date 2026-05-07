Este jueves, 7 de mayo de 2026, Ethereum inicia la jornada en España con una cotización de 2.698,8 euros. El valor de apertura refleja una variación del 33,60055 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales. La tendencia del precio del Ethereum y el euro ha mostrado un comportamiento positivo en los últimos días. Esto sugiere que ambos activos están experimentando un aumento en su valor en relación con días pasados. En la última semana, Ethereum registró un leve avance de 0.26%, pero en el último año acumuló una variación de -48.59%, reflejando una evolución negativa y una rentabilidad desfavorable para posiciones de largo plazo; aunque el impulso reciente es positivo, el balance general sigue siendo débil y aconseja cautela. La volatilidad económica de la última semana de Ethereum es del 16.72%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 59.90%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2.150 euros.