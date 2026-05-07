Este jueves, 7 de mayo de 2026, Bitcoin Cash inicia la jornada en España con una cotización de 530,04 euros. El valor de apertura refleja una variación del 366,09337 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales. El precio del Bitcoin Cash y el euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 igual a 1. La tendencia sugiere un aumento en el valor del Bitcoin Cash en comparación con el euro. Bitcoin Cash ha mostrado un comportamiento mixto: en la última semana avanzó 0.35%, mientras que en el último año acumula una variación de -18.39%. En conjunto, esto señala una rentabilidad reciente leve en el corto plazo pero negativa en el horizonte anual, resaltando su volatilidad y la necesidad de cautela al evaluarlo. La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 32.29%, es notablemente menor que la volatilidad anual del 53.91%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 491,9 euros.