La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha comunicado las condiciones climáticas previstas para cada comunidad autónoma y las temperaturas más altas y más bajas que se podrán observar en cada una de las provincias de España.

Pronóstico del tiempo para España para este sábado 3 de enero

El clima en España se verá afectado por la borrasca Francis, que generará inestabilidad en la Península y Baleares. Se anticipan cielos cubiertos y precipitaciones en el cuadrante suroeste peninsular, donde las lluvias podrían ser persistentes y localmente intensas, especialmente en el suroeste andaluz, con acumulados significativos.

En el tercio norte, una entrada de aire ártico provocará precipitaciones débiles, que se transformarán en nieve en los Pirineos, la cordillera Cantábrica oriental y el alto Ebro. También se esperan lluvias en Baleares y la costa norte mediterránea, siendo más persistentes en el entorno de la Nao. Además, se prevén nieblas en zonas altas del norte y en áreas montañosas de la mitad norte y tercio oriental.

Las temperaturas máximas descenderán en gran parte de la mitad sur peninsular y el extremo norte, mientras que en el resto y en Baleares se registrará un ligero ascenso. Las mínimas disminuirán en el extremo norte, pero aumentarán en el resto, con heladas débiles en los sistemas montañosos del norte. El viento será moderado del este y noreste en los litorales atlánticos, con intervalos de fuerte en algunas zonas y en Canarias se prevé viento moderado de componente oeste.

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este sábado?

Cielos nubosos en Madrid con brumas y probables nieblas en zonas altas, lluvias débiles por la tarde y temperaturas mínimas en ascenso.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

Cielos nublados con lluvias moderadas y tormentas en el tercio occidental de Andalucía. Temperaturas mínimas de 5 grados y máximas de 21 grados, con vientos flojos a moderados del este.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña se presentará con cielo cubierto y brumas matinales en el interior. Habrá precipitaciones débiles en el Pirineo y probabilidad de lluvias dispersas en la mitad occidental. La cota de nieve se situará entre 1800-2000 m, con un descenso brusco al final del día. Las temperaturas oscilarán entre 2 grados de mínima y 15 grados de máxima, con viento moderado del norte en el litoral y flojo en el resto.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se presentará con cielo cubierto y brumas matinales, especialmente en las depresiones. Se esperan precipitaciones débiles en el Pirineo y de forma dispersa en la mitad norte, con posibilidad aislada en la mitad sur. La cota de nieve estará entre 1800-2000 m, descendiendo al final del día. Las temperaturas oscilarán entre 2 grados de mínima y 14 grados de máxima, con viento flojo que aumentará a moderado del noroeste en el valle del Ebro al final del día.

El clima en Asturias se presentará con cielos cubiertos, brumas y nieblas, además de lluvias débiles que podrían ser nieve en las cotas altas de la Cordillera. Las temperaturas oscilarán entre 11 y 3 grados, con un descenso en la Cordillera y pocos cambios en la costa. Habrá heladas débiles y viento moderado en el litoral.

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

Cielo nuboso con predominio de nubes medias y altas, cubriéndose por la noche y con precipitaciones al final del día. Las temperaturas oscilarán entre 5 y 18 grados, sin cambios significativos o con ligero ascenso. Viento flojo, cambiando a este y nordeste, entre flojo y moderado por la tarde.

En Lanzarote y Fuerteventura, se espera un día nuboso con precipitaciones débiles a moderadas en las primeras y últimas horas, mientras que en el resto de las islas habrá intervalos nubosos, predominando los cielos nubosos en las vertientes oeste y norte. Las temperaturas oscilarán entre 13 y 24 grados, con un viento moderado de componente oeste o noroeste, que será fuerte en cumbres y vertientes sur y norte.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

Cielo muy nuboso con chubascos por la tarde, temperaturas entre 7 y 19 grados y viento flojo a moderado.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

El clima en Castilla y León se presentará nuboso o cubierto, con precipitaciones débiles ocasionales, especialmente en los extremos norte y suroeste, donde serán más frecuentes e intensas; la cota de nieve descenderá hasta los 600 metros por la noche en el norte, mientras que se esperan brumas y bancos de niebla en zonas de montaña. Las temperaturas oscilarán entre una máxima de 15 grados y una mínima de -1 grado, con un descenso en el nordeste y extremo norte y heladas débiles en la noche. El viento será del este al noreste y norte, flojo a moderado.

El clima se presentará con cielos nubosos y posibilidad de brumas y bancos de niebla en zonas montañosas del este. Habrá lluvias débiles y chubascos aislados, especialmente en el tercio occidental. Las temperaturas mínimas ascenderán, mientras que las máximas se mantendrán en torno a los 15 grados, con descensos notables en algunas áreas como Ciudad Real. El viento será flojo, predominando de la componente este.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

Cielos muy nubosos en Madrid con precipitaciones moderadas, temperaturas entre 14 y 17 grados y vientos flojos a moderados del este. Por otro lado, cielos con intervalos nubosos, temperaturas entre 14 y 20 grados y vientos flojos a moderados de poniente por la mañana, girando a este por la tarde.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

Cielos cubiertos con brumas y nieblas, probables lluvias débiles y descenso de la cota de nieve; temperaturas máximas de 9°C y mínimas de 1°C, con heladas débiles en zonas elevadas. Por otro lado, cielos cubiertos en Navarra con brumas y nieblas, probables lluvias débiles y temperaturas entre 1 y 7 grados, con heladas en zonas altas.

Nuboso con precipitaciones débiles, temperaturas entre 2 y 11 grados y heladas en el Ibérico por la noche.