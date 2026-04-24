La cotización de la criptomoneda Litecoin y el euro de este viernes, 24 de abril de 2026 en España es de 66,17 euros. En base a este valor, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de 0,52%. El precio del Litecoin ha mostrado una tendencia positiva en relación con el euro en los últimos días, ya que el dato de 1 es positivo. Esto sugiere que el Litecoin está ganando valor frente al euro, lo que podría indicar un creciente interés o confianza en la criptomoneda. Litecoin ha mostrado un repunte reciente, con una variación semanal de 4.28%, lo que sugiere impulso a corto plazo; sin embargo, en el último año su cotización acumula una caída de -52.29%, reflejando una rentabilidad negativa significativa para quienes han mantenido posiciones en ese período y subrayando que, pese al avance semanal, la tendencia anual sigue siendo desfavorable. En la última semana, Litecoin ha mostrado una volatilidad del 11.46%, que es considerablemente menor que la volatilidad anual del 56.46%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 59,8 euros.