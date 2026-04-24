Este viernes, 24 de abril de 2026 en España, la cotización del Bitcoin y el euro es de 91.120,13 euros, cifra que refleja una variación del -0,54% en comparación con el día pasado. El precio del Bitcoin y del euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos dos días. Esto sugiere un aumento en el interés y la demanda de ambas monedas. En la última semana, Bitcoin registró un incremento del 5.13%, señalando un repunte reciente; no obstante, en el último año su cotización acumula una variación del -33.38%, lo que implica una rentabilidad negativa en ese horizonte. En conjunto, estos datos reflejan la alta volatilidad del activo: ganancias a corto plazo para quienes entraron recientemente, pero pérdidas para quienes mantuvieron posiciones durante el año, por lo que la percepción de rendimiento depende del periodo considerado. La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana fue del 20.38%, que es significativamente menor que su volatilidad anual del 37.38%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 74.002,2 euros.