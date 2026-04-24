Este viernes, 24 de abril de 2026 en España, la cotización del Ripple y el euro es de 1,69 euros, cifra que refleja una variación del 0,44% en comparación con el día de ayer. El precio del Ripple y el euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días. Esto sugiere que la influencia del mercado ha favorecido su aumento de valor. La cotización de Ripple muestra una evolución mixta: en la última semana avanzó un 3.37%, reflejando un repunte a corto plazo, mientras que en el último año cae un -52.83%, evidenciando una rentabilidad negativa y elevada volatilidad; en conjunto, el impulso reciente no compensa las pérdidas acumuladas y el desempeño interanual sigue siendo débil. La volatilidad económica de Ripple en la última semana fue del 14.01%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 59.22%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,4 euros.