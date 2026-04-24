La cotización del Bitcoin Cash este viernes, 24 de abril de 2026 a las 12 horas en España es de 539,08 euros. Esta cifra refleja una variación del -0,02% en comparación con el día pasado. La tendencia del precio de Bitcoin Cash y el euro ha sido positiva en los últimos días. Esto indica un aumento en su valor, reflejando una mejora en el mercado. En la última semana, Bitcoin Cash registró un alza del 5.48%, reflejando un repunte de corto plazo; no obstante, en el último año acumula una variación de -21.92%, lo que se traduce en una rentabilidad anual negativa. Este contraste evidencia la volatilidad del activo: aunque hay señales recientes de recuperación, el desempeño a 12 meses sigue siendo débil y la tendencia de fondo continúa presionada a la baja. La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash es del 17.27%, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual del 54.57%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 491,9 euros.