El pronóstico del tiempo en la península ibérica mostrará una vez más su diversidad climática esta jornada. Desde el norte húmedo hasta el sur despejado, pasando por el interior más seco, cada región experimentará condiciones atmosféricas únicas. Por ese motivo, es necesario saber la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para saber cómo estará el clima en cada región del país este sábado, 21 de febrero de 2026. El clima en España se verá influenciado por un anticiclón que abarcará la Península Ibérica, Baleares y Canarias, lo que generará una estabilización meteorológica. No se prevén precipitaciones y los cielos estarán despejados o con algunas nubes altas. Las temperaturas ascenderán, especialmente las máximas en los sistemas montañosos del nordeste. Se esperan heladas débiles en zonas de montaña y vientos flojos en el interior, con brisas en los litorales. En Canarias, las máximas también aumentarán, con nubes bajas matinales en el norte. El clima en Madrid será poco nuboso o despejado, con temperaturas entre 2 y 17 grados y heladas débiles en las cumbres de la Sierra. Cielos despejados y temperaturas en ascenso, con máximas de 22 grados y mínimas de 3. Vientos flojos y levante moderado en el Estrecho, con posibilidad de rachas fuertes. El clima en Cataluña se presentará con cielo despejado, salvo algunas nubes bajas en el litoral central por la mañana. Las temperaturas mínimas descenderán a 1 grado en las zonas bajas, mientras que las máximas alcanzarán los 19 grados, especialmente en el Pirineo. Habrá heladas débiles en esta zona y viento moderado del noroeste al inicio del día, que irá amainando. El clima en Aragón se presentará con cielo despejado y baja probabilidad de brumas matinales en algunas zonas. Las temperaturas mínimas descenderán hasta -1 grado, mientras que las máximas alcanzarán los 19 grados, con un notable ascenso en el Pirineo y el sistema Ibérico. Se esperan heladas débiles en estas áreas y un viento moderado del noroeste que disminuirá por la mañana. El clima en Asturias se presentará con intervalos nubosos, predominando nubes altas. Las temperaturas mínimas experimentarán ligeros descensos en el litoral, mientras que las máximas aumentarán, especialmente en las zonas altas de la Cordillera, donde también se esperan heladas débiles. Los vientos serán flojos y variables. El clima se presentará con cielo poco nuboso. Las temperaturas nocturnas descenderán ligeramente, alcanzando una mínima de 5 grados, mientras que durante el día se espera un ligero ascenso, con una máxima de 18 grados. Habrá un viento flojo de componente oeste. Poco nuboso o despejado, con algunos intervalos en el noreste de las islas montañosas durante la noche. Entrada de polvo en suspensión dejando calimas ligeras por la tarde en las islas orientales. Temperaturas máximas en ligero a moderado ascenso, alcanzando 25 grados y mínimas con pocos cambios en zonas bajas, siendo 12 grados en las islas montañosas. Viento moderado del nordeste en zonas bajas, con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste. Cielo despejado en la Comunidad Valenciana, con temperaturas que oscilarán entre 4 y 19 grados y brisas en el litoral por la tarde. El clima en Castilla y León se presentará poco nuboso con intervalos de nubes altas, probabilidad de brumas y nieblas matinales, temperaturas mínimas en ligero descenso en el nordeste y sin cambios o en ligero ascenso en el resto, máximas en moderado ascenso, heladas débiles y viento variable, flojo en general. El clima en Guadalajara se presentará poco nuboso, con posibilidad de brumas matinales. Las temperaturas mínimas oscilarán alrededor de -2 grados, mientras que las máximas alcanzarán los 19 grados, con un ascenso notable en zonas de montaña. Se esperan heladas débiles en el nordeste y viento flojo variable, especialmente del este durante las horas centrales. Cielos poco nubosos o despejados en Madrid, con temperaturas entre 13 y 18 grados y vientos moderados del este. Por otro lado, cielos despejados en Melilla, con temperaturas entre 11 y 18 grados y vientos flojos del este. El clima se presentará con intervalos nubosos, brumas matinales, temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en aumento, junto a heladas débiles en zonas altas y vientos flojos. Por otro lado, el clima en Navarra se presentará con intervalos nubosos, brumas matinales en zonas altas, temperaturas mínimas en descenso y máximas en aumento, con heladas débiles en el Pirineo y vientos flojos. El clima en La Rioja será poco nuboso o despejado, con brumas matinales y temperaturas mínimas en ligero descenso, mientras que las máximas ascenderán moderadamente.