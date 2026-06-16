La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha informado este martes, 16 de junio de 2026 cómo estará el clima en cada comunidad autónoma y cuáles son las temperaturas máximas y mínimas que se registrarán en cada provincia española.

Pronóstico del tiempo para España para este martes 16 de junio

El clima en España se caracteriza por una mayor estabilidad gracias a las altas presiones y el aire menos frío. No obstante, se pueden producir chubascos y tormentas por la nubosidad en el norte peninsular y otras regiones. En la meseta sur y Extremadura, también se esperan algunos chubascos aislados.

Las temperaturas máximas aumentarán en general, superando los 35-36 grados en el suroeste y el valle del Ebro. Las mínimas bajarán en el tercio norte y subirán en el resto, con noches tropicales en los valles fluviales del suroeste. El viento será flojo en la mayor parte del país.

Pronóstico del tiempo para España (foto: Pixabay).

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este martes?

El clima en Madrid será poco nuboso o despejado, con temperaturas entre 15 y 34 grados y posibilidad de chubascos y tormentas por la tarde.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

Cielos poco nubosos en Andalucía, con chubascos y tormentas en las sierras. Temperaturas en ascenso, alcanzando máximas de 37 grados y mínimas de 15 grados. Vientos flojos, con rachas fuertes ocasionales y levante en el litoral mediterráneo.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

En Cataluña, cielo poco nuboso o despejado; en el Pirineo, chubascos y alguna tormenta por la tarde en el extremo norte. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso y viento flojo variable, con componente sur moderada por la tarde.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

En Aragón predominarán cielos poco nubosos o despejados; en el Ibérico y el Pirineo aumentará la nubosidad por la tarde con chubascos aislados y alguna tormenta, con temperaturas de cambios ligeros y viento flojo variable, tendiendo a sur por la tarde con intervalos moderados.

El clima en Asturias se presentará con nubes bajas y brumas matinales en el interior, con cielos poco nubosos en otras áreas. A medida que avance el día, aumentará la nubosidad, especialmente en las montañas, donde podrían ocurrir chubascos y tormentas. Las temperaturas oscilarán entre 14 y 29 grados, con vientos flojos del noroeste en la costa y variables en el interior.

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

Cielo mayormente despejado con algunas nubes altas y brumas matinales. Temperaturas entre 14°C y 33°C, con ligero ascenso. Viento flojo variable y brisas costeras.

En Lanzarote y Fuerteventura, el día comenzará nuboso y tenderá a poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre 14 y 28 grados. En el norte de las islas montañosas, habrá nubosidad que abrirá claros en las horas centrales, mientras el resto de vertientes se mantendrá poco nuboso. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en el sudeste y noroeste de las islas montañosas.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

Hoy en la Comunidad Valenciana se espera un cielo poco nuboso o despejado, con temperaturas que oscilarán entre 16 y 33 grados y viento flojo que cambiará a este y sureste por la tarde.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

En Castilla y León, cielo poco nuboso al principio, aumentando a intervalos nubosos con nubes de evolución diurna; por la tarde, chubascos y tormentas generalizados, más probables en zonas de montaña; temperaturas sin cambios o en ligero ascenso y viento variable flojo con intervalos de moderado, sin descartar rachas fuertes en zonas de tormenta.

El clima se presentará con cielos despejados por la mañana y nubosidad de evolución durante el día. Se anticipan chubascos tormentosos por la tarde, especialmente en Albacete y áreas montañosas, con posibles rachas fuertes y granizo. Las temperaturas oscilarán entre 9 y 33 grados, con un ascenso ligero y viento flojo del sur y sudeste.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

En Madrid, cielos poco nubosos con nubes bajas matinales, máxima de 25 °C, mínima de 18 °C y vientos moderados de poniente, girando a levante por la tarde.

Melilla: intervalos nubosos y chubascos ocasionales desde mediodía, 27º/21º, vientos flojos variables con predominio del norte.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

El clima se presentará con nubes bajas y brumas en Vizcaya y Guipúzcoa, aumentando la nubosidad con chubascos ocasionales, temperaturas mínimas de 13°C y máximas de 32°C.

El clima en La Rioja se prevé poco nuboso, con nubes de evolución diurna y chubascos por la tarde; temperaturas entre 14 y 36 grados y viento variable, con posibles rachas fuertes en tormentas.