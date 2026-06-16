En esta noticia
Una de las loterías y juegos de azar más famosa de España por los premios millonarios que ofrece a los apostadores es La Primitiva. Por ese motivo, miles de jugadores eligen probar su suerte para intentar ser uno de los triunfadores.
Durante el lunes, 15 de junio de 2026,
Los números ganadores del sorteo fueron "25 28 29 35 40 41"; el número complementario es "24", el de reintegro es "1" y el Joker es "334540".
La categoría especial tuvo "0" ganador con un premio de "0" euros y la categoría con seis aciertos "0" ganadores con un galardón de "0" euros.
Los ganadores del último sorteo de La Primitiva
En el último sorteo, la recaudación total trepó hasta los 6285300 euros, de los cuales se entregaron 3456915 euros.
- 6 aciertos más el número de reintegro: 6 0 acertantes con 0 euros ganados
- 6 aciertos: 0 acierto con un premio de 0 euros
- 5 aciertos más el complementario: 1 acertantes con 127291.74 euros ganados
- 5 aciertos: 64 acertantes con un premio de 3646.38 euros
- 4 aciertos: 4303 acertantes con un premio de 78.89 euros
- 3 aciertos: 88357 acertantes con un premio de 8 euros
- Reintegro: 546127 acertantes con un premio de 1 euros.
¿Cuánto puedo ganar con La Primitiva?
El 55% de la recaudación se destina en premios. De este total, el 45% se distribuye en las primeras cinco categorías superiores (6 aciertos más el reintegro, 6 aciertos, 5 aciertos más el número complementario, 5 aciertos y 4 aciertos) y el 10% restante va al fondo de premios por reintegro.
Los boletos premiados de 3 aciertos cobrarán siempre 8 euros. Luego, al 45% se le restará la cantidad resultante de multiplicar por 8 la cantidad de acertantes de 5ª categoría y el resto se distribuirá de la siguiente manera:
- 6 aciertos y el reintegro: se destina el 30% a distribuir a partes iguales entre los ganadores
- 6 aciertos: 37%
- 5 aciertos y el complementario: se destina el 6%
- 5 aciertos: el 11%
- 4 aciertos: el 16%.
¿Cuánto cuesta jugar a La Primitiva?
El valor mínimo de cada apuesta de La Primitiva es 1 euro, pero si se adquiere un boleto con las jugadas máximas permitidas (ocho) el valor pasa a ser de 8 euros. Además, el mismo se aumentará en los casos de se multipliquen las oportunidades.
Por otro lado, el competidor también tiene la opción de jugar con el mismo boleto a un sorteo opcional denominado "Joker", que tiene un precio de 1 euro.
¿Dónde se pueden cobrar los premios?
Las personas que hayan obtenido un premio menor a 2000 euros podrán acercarse a cobrar al día siguiente del sorteo a los puntos de venta de la red comercial de Loterías y Apuestas del Estado con el boleto ganador.
Sin embargo, los apostadores con premios iguales o superiores a los 2000 euros deberán retirarlo en alguna de las siguientes entidades financieras asociadas:
- Unicaja Banco
- Banco Sabadell
- BBVA
- Bankia
- CaixaBank
- Ibercaja
- Cajasur BBK
- KutxaBank
- Abanca
- Cajamar. Recomendaciones para los jugadores
Juega con responsabilidad: apuesta solo lo que puedas perder; pon límites, haz pausas y no persigas pérdidas.
Si deja de ser entretenimiento, pide ayuda a tiempo: Jugadores Anónimos +34 670 691 513 o oficina@jugadoresanonimos.org.