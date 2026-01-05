El tiempo en España durante este lunes, 5 de enero de 2026 presentará una gran diversidad, con variaciones marcados entre las distintas regiones. Mientras algunas zonas gozarán de temperaturas moderadas y radiantes, otras se podrían ver afectadas por lluviosidad.

Por ese motivo, conoce cómo estará el clima desde Madrid, Barcelona, Valencia, Cataluña, Zaragoza hasta Castilla-La Mancha y Extremadura, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Pronóstico del tiempo para España para este lunes 5 de enero

El clima en España estará marcado por la borrasca Francis, que traerá cielos nubosos o cubiertos en gran parte del país. Se espera que se abran claros, pero habrá precipitaciones en el centro y cuadrante sureste peninsular, así como en Ceuta, Melilla y Baleares, donde podrían ser fuertes y persistentes, con tormentas ocasionales en Alborán y litorales de Murcia.

Una masa de aire ártico afectará a la mitad norte peninsular, provocando precipitaciones en Galicia, Cantábrico y alto Ebro, que caerán en forma de nieve a cotas de 400/600 metros. También se prevén nevadas en el centro, especialmente en la meseta Sur, con una cota que descenderá hasta los 300/500 m. en el interior este peninsular.

Las temperaturas descenderán, especialmente en el interior de la mitad sur peninsular y los Pirineos, con heladas generalizadas en el interior, salvo en el suroeste. El viento soplará de poniente en el Estrecho y Alborán, con predominio de viento del norte en el resto, moderado en la meseta Norte y Ebro y con intervalos fuertes en los archipiélagos y litorales.

Pronóstico del tiempo para España (foto: Pixabay).

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este lunes?

Cielos nubosos por la mañana con nieve débil, temperaturas en descenso de 6 a -2 grados y heladas en la Sierra.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

Cielos nubosos con precipitaciones débiles a moderadas en Andalucía, especialmente en el litoral mediterráneo oriental y claros por el oeste en la tarde. La cota de nieve descenderá a 500-600 metros en el noreste. Temperaturas en descenso, con mínimas de -1 grado y máximas de 18 grados y heladas en las sierras. Vientos del norte, flojos a moderados en el interior y moderados en el litoral.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña se presentará con cielo nuboso, tendiendo a poco nuboso y se podrían registrar nevadas débiles en el interior durante la primera mitad del día. Las temperaturas descenderán, alcanzando un máximo de 9 grados y una mínima de -5 grados, con heladas en gran parte del interior. Habrá viento moderado del norte y noroeste en el Ampurdán, con rachas fuertes, mientras que en el resto de la región el viento será flojo.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se presentará con cielo nuboso, pasando a poco nuboso o despejado, con posibilidad de nevadas débiles en el extremo sur. Las temperaturas descenderán notablemente, alcanzando una máxima de 5 grados y una mínima de -7 grados, con heladas generalizadas y localmente fuertes en el Pirineo. Habrá viento moderado del noroeste en la depresión del Ebro y flojo en el resto de la región.

El clima en Asturias se presentará con intervalos nubosos que aumentarán a nuboso y cubierto, con probables nieblas en la Cordillera. Se esperan precipitaciones débiles a moderadas, localmente fuertes en el litoral oriental y la cota de nieve estará entre 500 y 600 metros. Las temperaturas mínimas descenderán, oscilando entre -2 y 10 grados, con heladas débiles en el interior y moderadas en la Cordillera, además de vientos flojos y variables.

Cómo estará el clima en España este lunes (foto: Pixabay).

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

Cielo cubierto con precipitaciones débiles en Pitiusas, más probables a partir del mediodía en Mallorca y Menorca. Cota de nieve bajando a 800 metros por la noche. Temperaturas estables o en descenso. Viento moderado con intervalos fuertes del norte y nordeste.

Intervalos nubosos en el norte de las islas montañosas, con lluvias persistentes en medianías y acumulados que podrán superar los 40 litros en Gran Canaria. Se prevén precipitaciones ocasionales en otras zonas y chubascos fuertes en Lanzarote hasta la mañana. Temperaturas en ligero descenso, con máximas de 21 grados y mínimas de 12 grados y heladas débiles en zonas altas de La Palma y Tenerife. Viento del norte, arreciando por la tarde con rachas muy fuertes en vertientes expuestas.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

Cielo cubierto con posibilidad de precipitaciones débiles en el norte y más abundantes hacia el sur; temperaturas en descenso, con máximas de 13 grados y mínimas de -1 grado y heladas débiles en el interior.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

El clima en Castilla y León se presentará nuboso o cubierto en el este, sureste y Sistema Central con nevadas moderadas en la madrugada, disminuyendo las precipitaciones durante el día; en el norte, se espera un aumento de la nubosidad con nevadas débiles por la noche, mientras que en el resto de la región habrá intervalos nubosos con algunas nevadas dispersas. Las temperaturas oscilarán entre -6 grados de mínima y 8 grados de máxima, con heladas generalizadas y viento del nordeste y norte, de flojo a moderado.

El clima se presentará nuboso o cubierto, con una disminución a poco nuboso durante el día. Habrá precipitaciones débiles, más generalizadas en el este y dispersas en el oeste. La cota de nieve descenderá, con nevadas en la mitad norte y en la mitad sur, alcanzando el nivel del suelo. Las temperaturas descenderán, con máximas de 8 grados y mínimas de -8 grados y se esperan heladas débiles a moderadas. El viento será moderado del norte, soplando del este flojo al principio en Albacete.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

Cielos nubosos con débiles precipitaciones y claros por la tarde; temperaturas entre 10 y 17 grados, con vientos flojos a moderados del oeste. Por otro lado, cielos nubosos en Melilla con precipitaciones moderadas, temperaturas entre 12 y 17 grados y vientos del norte moderados a fuertes.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

Cielos nubosos al principio y final del día, con claros en las horas centrales; probabilidad de precipitaciones débiles en la tarde, especialmente en Vizcaya y temperaturas entre -3 y 8 grados, con heladas débiles en el interior. Por otro lado, el clima en Navarra será poco nuboso, con heladas débiles y temperaturas mínimas en descenso, acompañadas de vientos flojos del norte.

El clima en La Rioja se presentará con intervalos nubosos y posibilidad de nevadas débiles, temperaturas en descenso, heladas generalizadas y viento del noroeste.