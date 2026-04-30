El tiempo en España durante este jueves, 30 de abril de 2026 presentará una gran diversidad, con variaciones marcados entre las distintas regiones. Mientras algunas zonas gozarán de temperaturas moderadas y radiantes, otras se podrían ver afectadas por lluviosidad. Por ese motivo, conoce cómo estará el clima desde Madrid, Barcelona, Valencia, Cataluña, Zaragoza hasta Castilla-La Mancha y Extremadura, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). El clima en España se prevé estable en gran parte de la Península. A primeras horas, los cielos serán muy nubosos, con posibilidad de chubascos tormentosos en el norte. A lo largo del día, se abrirán claros de sur a norte, dejando cielos poco nubosos en general, salvo en ciertas montañas del norte y sierras del este. Se esperan bancos de niebla matinales en zonas montañosas del oeste y sudeste, con calima en Baleares. Las temperaturas máximas aumentarán, excepto en el Cantábrico oriental y los Pirineos. Las mínimas descenderán en la mitad oeste, mientras que el viento será flojo en la Península y Baleares, con componentes variadas. En Madrid habrá intervalos nubosos (nubes bajas por la mañana y altas por la tarde), posibles chubascos de madrugada, mínimas en ligero descenso, máximas en ligero ascenso y viento flojo variable con predominio del suroeste. En Andalucía, se esperan cielos con intervalos nubosos, chubascos localmente fuertes por la tarde en el tercio oriental y temperaturas mínimas de 7 grados y máximas de 25 grados, con vientos flojos variables. El clima en Cataluña mañana se presenta con cielo poco nuboso al principio del día, pero por la tarde se espera un aumento de nubes y posibles chubascos con tormenta en el interior, especialmente en el Pirineo. Las temperaturas variarán entre 9 y 27 grados, con un ligero ascenso de las máximas en el sur de Tarragona. El viento será flojo del nordeste en el litoral y variable en el resto de la región. El clima en Aragón se presentará con intervalos nubosos y probables brumas matinales en los valles del sistema Ibérico. Durante la tarde, la nubosidad aumentará en las zonas de montaña, trayendo chubascos acompañados de tormenta en el tercio norte, especialmente fuertes en el Pirineo. Las temperaturas oscilarán entre un mínimo de 7 grados y un máximo de 26 grados, con vientos flojos variables, predominando el sureste en la depresión del Ebro por la tarde. En Asturias, el clima se presenta con intervalos de nubes medias y bajas, aumentando a nuboso por la tarde con brumas y nieblas dispersas en valles. Se esperan precipitaciones al amanecer y chubascos en la Cordillera. Las temperaturas oscilarán entre 8 y 22 grados, con máximas en ligero ascenso y viento flojo del noreste por la tarde. Intervalos nubosos y brumas matinales, con posibles bancos de niebla. Mín 12°C, máx 26°C; noches en ligero ascenso y días con pocos cambios. Viento flojo variable y brisas costeras. En la provincia oriental y Tenerife, se esperan intervalos nubosos que aumentarán a nuboso en zonas interiores por la tarde, con baja probabilidad de precipitaciones débiles. En el resto de las islas, el tiempo será poco nuboso con algunos intervalos de evolución en las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre 12 grados como mínima y 23 grados como máxima, con un ligero ascenso en medianías del norte de la provincia occidental. El viento será flojo, predominando el noreste en las primeras y últimas horas del día. Cielo poco nuboso y temperaturas entre 10 y 27 grados, con chubascos dispersos en el interior de Castellón y posible niebla en Valencia y Alicante por la mañana. En Castilla y León se esperan intervalos nubosos con probabilidad de brumas y bancos de niebla matinales, nubes altas al final del día y chubascos con tormentas en el extremo oriental a primeras horas, además de alguna precipitación débil en el tercio norte. Las temperaturas oscilarán entre los 5 grados de mínima y 23 grados de máxima, con vientos del sur y suroeste, tendiendo a ser variables y flojos, con intervalos de moderado. El clima se caracterizará por un cielo nuboso, con nubosidad baja al inicio del día y nubes altas por la tarde, además de chubascos y tormentas en el sureste, posibles acompañados de granizo. Se esperan temperaturas mínimas en ligero ascenso en Cuenca y Albacete y en ligero descenso en otras áreas, con máximas alcanzando los 26 grados. El viento será flojo y variable, predominando de componente oeste, excepto en el sureste donde será de componente este. En Madrid, intervalos nubosos, temperaturas entre 14 y 20 °C y vientos flojos variables que tenderán a poniente moderado por la tarde. Melilla tendrá intervalos nubosos, sin descartar chubascos ocasionales, vientos flojos del oeste y temperaturas entre 15 y 21 °C. Poco nuboso con brumas y lluvias dispersas por la mañana, descensos en temperaturas y un viento suave que cambiará a norte por la tarde. Máxima de 23 grados y mínima de 11. Por otro lado, el clima en Navarra será nuboso con algunas claros por la tarde, brumas y nieblas en zonas de montaña, lluvias fuertes en el tercio norte y temperaturas entre 9 y 22 grados. Intervalos nubosos en La Rioja, con chubascos y posibles tormentas al inicio; temperaturas entre 10 y 25 grados y viento variable.