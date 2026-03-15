El pronóstico del tiempo en la península ibérica mostrará una vez más su diversidad climática esta jornada. Desde el norte húmedo hasta el sur despejado, pasando por el interior más seco, cada región experimentará condiciones atmosféricas únicas. Por ese motivo, es necesario saber la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para saber cómo estará el clima en cada región del país este domingo, 15 de marzo de 2026. El clima en España se caracteriza por la entrada de altas presiones atlánticas por el norte, generando un flujo húmedo del noroeste. Se prevén cielos muy nubosos en Galicia, la vertiente cantábrica y el norte de los Pirineos, con precipitaciones persistentes en el interior del área cantábrica. En el resto del país, se espera un cielo nuboso que tenderá a despejarse, con chubascos débiles en la mañana. Las temperaturas máximas ascenderán en la mitad occidental y el nordeste, mientras que en Canarias se prevén descensos. Habrá vientos del norte y noroeste, moderados en litorales y fuertes en algunas zonas. Cielos nubosos en Madrid, con claros por la tarde y temperaturas entre 5 y 15 grados, mientras que en la Sierra se esperan nieblas y heladas débiles. Cielos parcialmente nublados en Andalucía, con posibilidad de lluvias débiles en las sierras Béticas y más despejado por la tarde. Temperaturas mínimas de 5 grados y máximas de 23 grados, con heladas débiles en las sierras orientales y vientos flojos a moderados del norte. El clima en Cataluña se presentará con cielo poco nuboso y algunos intervalos nubosos en los Pirineos, donde se esperan precipitaciones débiles y nevadas significativas por encima de 600-800 m. Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente, alcanzando -1 grado, mientras que las máximas llegarán a 18 grados en Barcelona y Girona. Habrá heladas débiles en el Pirineo y viento moderado del noroeste, con intervalos de viento fuerte en Girona, Tarragona y el Pirineo, donde se prevén rachas muy fuertes y posible ventisca. El clima en Aragón se presentará con cielos parcialmente nublados y probabilidad de precipitaciones débiles en el Pirineo y sistema Ibérico durante la primera mitad del día. La cota de nieve se situará entre 600 y 800 m, con temperaturas mínimas alrededor de 1 grado y máximas de 15 grados. Se esperan heladas débiles en las zonas montañosas y un viento moderado, con rachas fuertes en el valle del Ebro y áreas altas del Pirineo. El clima en Asturias estará nuboso o cubierto, con brumas y nieblas persistentes en la Cordillera. Se esperan lluvias débiles que irán remitiendo por la tarde. La cota de nieve comenzará en 1100-1200 metros, subiendo a 1600-1800. Las temperaturas oscilarán entre 15 y 6 grados, con vientos flojos variables. Intervalos nubosos con chubascos y tormentas ocasionales, localmente fuertes en Menorca y norte de Mallorca, con posibilidad de granizo pequeño. Por la tarde, cielo poco nuboso en las Pitiusas. Cota de nieve a 1000 m subiendo. Temperaturas nocturnas en notable descenso (mínima de 1 grado) y diurnas en ligero descenso (máxima de 16 grados). Viento moderado a fuerte del norte y noroeste, con rachas de 70 a 90 km/h en Menorca y norte de Mallorca y hasta 110 km/h en cumbres y cabos. En Lanzarote y Fuerteventura, el cielo estará nuboso a primeras horas, tendiendo a poco nuboso a partir de mediodía. En el norte de las demás islas, se esperan nubes con probables lluvias débiles, mientras que en el resto de zonas habrá poco nuboso. Las temperaturas oscilarán entre 12 y 22 grados, con un ligero descenso. El viento del nordeste será moderado, con intervalos fuertes en vertientes noroeste y sudeste y rachas ocasionales muy fuertes durante la madrugada. En cumbres, el viento será moderado del nordeste, amainando a flojo de dirección variable por la mañana. Cielo poco nuboso con temperaturas en descenso y viento moderado del noroeste, con rachas fuertes en Castellón y el interior norte de Valencia. El clima en Castilla y León se presentará nuboso o cubierto en el extremo norte y Sistema Ibérico con probables precipitaciones débiles, mientras que en el resto de la región habrá intervalos nubosos. La cota de nieve se situará en 1000 metros en el este y 1400 en el oeste, subiendo a 1600-1800 metros. Se esperan brumas y bancos de niebla en zonas de montaña. Las temperaturas mínimas oscilarán entre 1 grado y las máximas alcanzarán los 17 grados, con heladas débiles en áreas montañosas y viento del noroeste y norte flojo en general. El clima se presentará con cielos nubosos que irán despejándose a lo largo de la tarde, quedando poco nuboso al final, excepto en el norte de Guadalajara donde persistirán algunas nubes bajas. Se esperan nieblas matinales en zonas de montaña y probabilidad de precipitaciones débiles en los sistemas Central e Ibérico, que cesarán por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre 1 y 17 grados, con mínimas en descenso y máximas con ligeros cambios. Habrá heladas débiles en las cumbres y vientos flojos del norte, con rachas fuertes en zonas altas. Cielos con intervalos nubosos y posibilidad de precipitaciones débiles, con temperaturas entre 13 y 18 grados y vientos moderados de poniente. Por otro lado, cielos con intervalos nubosos y posibilidad de débiles precipitaciones por la mañana, con temperaturas entre 13 y 18 grados y vientos moderados de poniente. El clima será nuboso con brumas y probables nieblas en zonas altas, lluvias débiles y chubascos que disminuirán por la tarde, con temperaturas entre 4 y 14 grados y viento del noroeste moderado. Por otro lado, el clima en Navarra será nuboso, con nieblas y lluvias débiles, especialmente en la mitad norte y temperaturas entre 0 y 7 grados. El clima en La Rioja será nuboso, con probables precipitaciones débiles y temperaturas entre 6 y 12 grados, además de heladas débiles en zonas de montaña.