En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La cotización del Litecoin este jueves, 25 de junio de 2026 a las 12 horas en España es de 46,17 euros. Esta cifra refleja una variación del -1,09% en comparación con el día de ayer.

En los últimos tres días, el precio del Litecoin ha mostrado una tendencia positiva, indicando un aumento en su valor. Esta tendencia sugiere un crecimiento en el interés por Litecoin en el mercado.

En la última semana, la cotización de Litecoin retrocedió -8.54% y, en el último año, acumula una variación de -56.81%. Esta trayectoria evidencia una evolución claramente bajista y una rentabilidad negativa para quienes mantuvieron la posición en esos periodos, resaltando la elevada volatilidad y la presión vendedora del mercado.

¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

En la última semana, la volatilidad de Litecoin se situó en 36.18%, lo cual es menor que la volatilidad anual de 52.55%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 46,2 euros.