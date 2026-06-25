En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

Este jueves, 25 de junio de 2026 en España, la cotización del Bitcoin y el euro es de 67.932,03 euros, cifra que refleja una variación del -2,13% en comparación con el día de ayer.

El precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere un aumento en el interés por el Bitcoin en comparación con la estabilidad del euro.

En la última semana, Bitcoin registró una caída del 6.7%, prolongando una tendencia bajista que en el último año acumula una variación del -46.09%. Esta evolución implica una rentabilidad negativa tanto a corto como a doce meses, con pérdidas significativas para quienes mantuvieron la inversión durante ese periodo y evidenciando un entorno de elevada volatilidad y presión vendedora.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin, que se sitúa en un 23.34%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 35.63%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 67.932 euros.