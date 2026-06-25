En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Ripple y el euro de este jueves, 25 de junio de 2026 en España es de 1,18 euros. En base a este valor, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de -3,24%.

El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva durante los últimos tres días, ya que el dato de tendencia es 1.

Esto sugiere un aumento en su valor, lo que podría indicar un renovado interés de los inversores en el mercado.

La criptomoneda Ripple ha mostrado una evolución claramente desfavorable: en la última semana retrocedió un -9.33%, intensificando una tendencia bajista que en el último año acumula una caída del -56.48%. Este desempeño implica una rentabilidad negativa en ambos horizontes, reflejando presión vendedora sostenida y una pérdida significativa de valor para quienes han mantenido posiciones durante ese periodo.

¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Ripple, con un 24.45%, es considerablemente menor que su volatilidad anual del 55.84%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,2 euros.