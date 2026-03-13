La Agencia Tributaria refuerza de forma constante sus mecanismos de control para detectar patrimonios no declarados y movimientos de dinero cuya procedencia no pueda justificarse. En este contexto, una de las dudas más habituales entre los contribuyentes gira en torno al Modelo 720, la declaración informativa que permite a Hacienda conocer los bienes situados en el extranjero. En un escenario de mayor intercambio internacional de información fiscal y supervisión financiera, Hacienda pone el foco en la coherencia entre los ingresos declarados y el patrimonio real de los contribuyentes. Este control, sin embargo, no implica la creación de nuevas obligaciones generales para declarar dinero en efectivo guardado en domicilios. El Modelo 720 es una declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero que deben presentar los residentes fiscales en España cuando el valor de esos activos supera los 50.000 euros en cualquiera de los bloques establecidos por la normativa. Su finalidad es permitir a la Agencia Tributaria conocer la existencia de patrimonio situado fuera del país y reforzar los mecanismos de control fiscal. Esta obligación afecta a tres grandes bloques de bienes: El plazo de presentación del Modelo 720 se extiende, con carácter general, entre el 1 de enero y el 31 de marzo del año siguiente al ejercicio fiscal correspondiente. La declaración solo debe volver a presentarse cuando el valor de alguno de estos bloques aumenta en más de 20.000 euros respecto a la última declaración presentada o cuando se produce la cancelación o transmisión de los activos previamente declarados. Uno de los errores más frecuentes es pensar que el dinero en efectivo guardado en casa debe declararse mediante el Modelo 720. Esto no es correcto. La Agencia Tributaria no exige declarar el efectivo almacenado en domicilios en España, ya que esta declaración informativa se limita exclusivamente a bienes y derechos situados en el extranjero. La confusión suele surgir porque Hacienda sí puede investigar incrementos patrimoniales no justificados. Si un contribuyente dispone de grandes cantidades de dinero sin respaldo documental y estas no guardan relación con los ingresos declarados, la Administración puede iniciar actuaciones de comprobación. En esos casos, el control se realiza a través del IRPF o del Impuesto sobre el Patrimonio, no mediante el Modelo 720. Lo relevante para la Agencia Tributaria no es dónde se guarda el dinero, sino poder justificar su origen y su coherencia con los ingresos declarados. El régimen sancionador del Modelo 720 cambió de forma sustancial tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de enero de 2022. El tribunal consideró desproporcionadas las multas automáticas que contemplaba la normativa española para quienes no presentaban esta declaración informativa. Como consecuencia de esa sentencia, España reformó la normativa y eliminó las sanciones fijas y el régimen punitivo agravado que se aplicaban anteriormente a los contribuyentes que no declaraban bienes en el extranjero. Actualmente, el incumplimiento del Modelo 720 puede dar lugar a sanciones, pero estas se aplican conforme al régimen general de infracciones tributarias previsto en la Ley General Tributaria, con multas proporcionales y ajustadas a la gravedad del incumplimiento. Ya no existen penalizaciones automáticas por presentar la declaración fuera de plazo sin requerimiento previo. Más allá del Modelo 720, la Agencia Tributaria dispone de múltiples herramientas para cruzar información bancaria, fiscal y financiera tanto a nivel nacional como internacional. Estos mecanismos permiten detectar discrepancias entre los ingresos declarados y el patrimonio real de los contribuyentes. En este contexto, acumular fondos sin poder justificar su origen puede convertirse en un problema fiscal, incluso si el dinero se encuentra en España. Si esa justificación no existe, Hacienda puede calificar la situación como incremento patrimonial no justificado y exigir la correspondiente regularización fiscal. El Modelo 720 no obliga a declarar el dinero en efectivo guardado en casa, pero sí exige cumplir con las obligaciones informativas sobre bienes en el extranjero y mantener una trazabilidad clara del patrimonio. El control fiscal se basa en la coherencia entre lo declarado y la situación económica real del contribuyente.