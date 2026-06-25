El Gobierno cambia definitivamente el carnet de conducir y sólo podrán renovarlo quienes cumplan este trámite. Fuente: imagen ilustrativa realizada con inteligencia artificial.

El carnet de conducir en España avanza hacia una nueva etapa marcada por la digitalización del documento y la modernización de los trámites de la Dirección General de Tráfico (DGT). Sin embargo, la renovación del permiso exige cumplir un requisito obligatorio que ya forma parte del proceso, ya que los conductores deben superar el reconocimiento médico y obtener el informe de aptitud psicofísica correspondiente.

Este trámite permite acreditar que la persona posee las condiciones físicas y psicológicas necesarias para conducir. La renovación puede gestionarse directamente en un Centro de Reconocimiento de Conductores autorizado o ante la DGT, siempre que se aporte el informe médico correspondiente.

La medida cobra relevancia en un contexto de transformación digital del carnet de conducir. En España, los conductores ya pueden llevar el permiso en el móvil a través de la aplicación “miDGT”, mientras que la Unión Europea avanza hacia un permiso de conducción digital válido para todos los Estados miembros.

El Gobierno cambia definitivamente el carnet de conducir y sólo podrán renovarlo quienes cumplan este trámite. Fuente: Pixabay

Cuál es el trámite obligatorio para renovar el carnet de conducir

Para renovar el permiso de conducir en España no es necesario volver a realizar ningún examen. Sin embargo, la DGT sí exige superar un reconocimiento médico en un Centro de Reconocimiento de Conductores autorizado.

A partir de esa evaluación, se emite el informe de aptitud psicofísica, un documento que acredita que el titular conserva las condiciones necesarias para conducir.

Según la DGT, el trámite puede realizarse directamente en el centro médico donde se lleva a cabo el reconocimiento. En ese caso, el propio centro puede encargarse de tramitar la renovación, tomar la fotografía, gestionar la firma de la solicitud y cobrar la tasa 4.3, que tiene un importe general de 24,58 euros, sin incluir el coste del reconocimiento médico.

Otra opción es realizar la renovación ante la DGT, ya sea de forma presencial o por internet. En ese caso, el conductor debe aportar el informe de aptitud psicofísica emitido por un centro autorizado.

Cuánto tiempo de validez tiene el informe médico

El informe de aptitud psicofísica caduca a los 90 días hábiles desde su expedición, por lo que debe presentarse dentro de ese plazo para que sea aceptado en la renovación del permiso. Además, la solicitud puede realizarse desde tres meses antes de la fecha de caducidad del carnet.

En caso de que el carnet ya esté caducado, la DGT permite renovarlo igualmente. Sin embargo, el conductor no podrá circular hasta completar el trámite y recuperar la vigencia del permiso.

Por otro lado, la renovación del carnet de conducir está condicionada a que el titular mantenga los requisitos exigidos para obtener el permiso. Quienes no superen el reconocimiento médico o no presenten el informe de aptitud psicofísica no podrán completar el trámite.

La DGT también puede reducir el período de vigencia del permiso si, durante la renovación, se comprueba que el conductor padece una enfermedad o deficiencia que pueda agravarse con el tiempo, aunque en ese momento no impida conducir.

Cambios del carnet de conducir en otros países de Europa

Además de esta exigencia en el carnet de conducir, todos los Estados miembro de la Unión Europea avanzan hacia un proceso de digitalización. La asociación aprobó una nueva normativa (Directiva (UE) 2025/2205) sobre el permiso de conducción que busca avanzar hacia un modelo digital válido para todos los Estados miembros.

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Este cambio forma parte de una reforma más amplia del sistema europeo de permisos de conducir, que también apunta a reforzar la seguridad vial y armonizar criterios entre países. Aunque el carnet físico continúa vigente, el permiso digital europeo marcará una nueva etapa en la forma de acreditar la autorización para conducir.