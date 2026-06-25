En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

Este jueves, 25 de junio de 2026 en España, la cotización del Ethereum y el euro es de 1.790,42 euros, cifra que refleja una variación del -2,87% en comparación con el día pasado.

El precio del Ethereum y el euro ha mostrado una tendencia positiva durante los últimos tres días. Esto sugiere que ambos activos están experimentando un crecimiento sostenido.

La tendencia positiva indica confianza en el rendimiento del Ethereum y estabilidad en el euro, lo que podría reflejar un mayor interés inversor en el mercado.

En la última semana, la cotización de Ethereum cayó un -8.68%, profundizando una tendencia bajista que en el último año acumula un -60.53%. Esta evolución señala una rentabilidad claramente negativa y una elevada volatilidad, con un desempeño desfavorable tanto a corto como a largo plazo, lo que sugiere un entorno de mayor riesgo e incertidumbre para la criptomoneda.

¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Ethereum, con un 29.92 %, es significativamente menor que su volatilidad anual, que alcanza un 55.53 %, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1.790,4 euros.