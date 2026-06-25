En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

Este jueves, 25 de junio de 2026, Bitcoin Cash inicia la jornada en España con una cotización de 215,87 euros. El valor de apertura refleja una variación del -168,42788 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

En los últimos tres días, el precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva, ya que el dato de -1 es positivo.

Esto sugiere un creciente interés y demanda por el Bitcoin Cash en comparación con el euro, lo que podría indicar un cambio en la percepción de los inversores.

La evolución reciente de Bitcoin Cash evidencia una tendencia bajista: en la última semana su cotización cayó un -5.05% y en el último año acumula un descenso del -63.28%. Esta trayectoria implica una rentabilidad negativa para los tenedores, refleja presión vendedora y alta volatilidad y sugiere que sin catalizadores claros el potencial de recuperación a corto plazo es limitado mientras persiste el riesgo de nuevas pérdidas.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 21.02%, es significativamente menor que su volatilidad anual de 55.17%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 215,9 euros.