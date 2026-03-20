El calendario avanza todos los años, pero hay momentos en los que el cambio no es una convención, sino un hecho físico medible. Este 20 de marzo, España entra en una nueva fase astronómica que modifica la relación entre la luz solar y el tiempo cotidiano. El equinoccio de primavera se produce hoy y marca el inicio oficial de la estación en el hemisferio norte. A partir de este punto, los días comienzan a alargarse de forma sostenida, en un proceso que se extenderá hasta el solsticio de junio. El fenómeno ocurrió a las 10:01 horas (hora peninsular), según datos del Observatorio Astronómico Nacional (OAN), organismo dependiente del Instituto Geográfico Nacional. En ese momento, el Sol cruza el ecuador celeste, una línea imaginaria que proyecta el ecuador terrestre en el espacio. Esto provoca que la duración del día y la noche en España sea prácticamente igual. No se trata de una percepción: es una consecuencia directa de la inclinación del eje terrestre y su posición en la órbita alrededor del Sol. De acuerdo con el Instituto Geográfico Nacional, la primavera en España 2026 durará aproximadamente 92 días y 18 horas, hasta la llegada del verano el 21 de junio. El cambio más perceptible no ocurre en el mismo instante del equinoccio, sino en las semanas posteriores. Desde hoy, el hemisferio norte queda progresivamente más expuesto a la radiación solar. Esto se traduce en amaneceres cada vez más tempranos, puestas de sol más tardías y un incremento gradual de la temperatura media. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), este aumento de horas de luz influye directamente en los ciclos térmicos y en los patrones atmosféricos típicos de la primavera. El equinoccio en España no solo marca el inicio de una estación en términos astronómicos. También impacta en rutinas sociales, consumo energético y actividades económicas. El aumento de horas de luz reduce la necesidad de iluminación artificial, modifica hábitos de ocio y tiene efectos en sectores como el turismo, la agricultura y el comercio. En paralelo, la cercanía del cambio de hora (que en España se produce a finales de marzo) amplifica esta percepción de días más largos. Desde una perspectiva científica, el fenómeno es preciso y predecible. Desde una mirada cotidiana, marca un punto de inflexión claro: más luz, más movimiento y el comienzo de una etapa que reconfigura el ritmo diario en todo el país.