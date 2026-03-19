El fenómeno atmosférico continuará afectando con intensidad al archipiélago canario, donde se esperan lluvias generalizadas, nevadas en zonas altas y episodios de viento fuerte. En paralelo, la inestabilidad se extiende hacia la Península, con un cambio marcado en las condiciones climáticas tras varios días de mayor estabilidad. En este contexto, la Agencia Estatal de Meteorología anticipa una jornada dominada por cielos cubiertos en gran parte del país, precipitaciones en la mitad sur y condiciones adversas en zonas costeras. El avance de la borrasca configura un escenario de inestabilidad generalizada que impactará tanto en la movilidad como en la actividad cotidiana. Canarias se posiciona como la región más afectada por el paso de Therese. Las precipitaciones alcanzarán carácter fuerte y persistente en islas como La Palma, Tenerife y Gran Canaria, con posibilidad de granizo en áreas elevadas. Además, la cota de nieve se situará entre los 1900 y 2200 metros, lo que podría generar acumulaciones en zonas montañosas. El viento también será protagonista en el archipiélago, con rachas muy fuertes en cumbres y vertientes expuestas. Este escenario incrementa el riesgo en infraestructuras y complica la circulación, especialmente en áreas abiertas y carreteras de montaña. En la Península, la inestabilidad se concentrará principalmente en la mitad sur y el extremo oeste. Andalucía occidental, el entorno del mar de Alborán y zonas de Extremadura registrarán los acumulados de lluvia más significativos, con posibilidad de tormentas puntuales. El avance de la nubosidad desde el suroeste cubrirá progresivamente gran parte del territorio, salvo el extremo nordeste y el área cantábrica, donde el impacto será menor. Aun así, incluso en estas regiones se prevé un aumento de nubes altas hacia el final del día. Las temperaturas mostrarán una tendencia descendente en la mayoría de las comunidades, especialmente en las máximas. Solo el nordeste peninsular y Baleares escaparán a esta caída, con valores estables o incluso en ligero ascenso. En contraste, las mínimas subirán en el noroeste y bajarán en el nordeste. El viento soplará de forma moderada en la mayor parte del país, aunque alcanzará intensidad fuerte en zonas del litoral sureste, Cádiz y el mar de Alborán. Estas condiciones podrían generar complicaciones marítimas y reforzar la sensación térmica de frío en amplias áreas del territorio.