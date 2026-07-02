Hay experimentos que ocurren lejos del ruido mediático y que sin embargo representan un antes y un después en la historia de la tecnología. Lo que acaba de ocurrir en el Centro Espacial Kakuda de la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA), en la prefectura de Miyagi, es uno de esos momentos.

Por primera vez en suelo japonés, un vehículo experimental mantuvo la combustión estable a cinco veces la velocidad del sonido, lo que en términos prácticos equivale a unos 6.125 km/h a nivel del mar. No es un misil militar ni una prueba secreta: es el primer paso demostrado hacia un avión de pasajeros que podría cruzar el Pacífico en dos horas.

Y lo que lo hace extraordinario no es solo la velocidad, sino que el interior del vehículo se mantuvo a temperatura ambiente mientras el exterior rozaba los 1.000 grados Celsius.

El avance tecnológico propuesto por Japón que modifica la aviación para siempre.

Cómo soporta el calor un avión que vuela a 6.100 km/h

A Mach 5, la temperatura del aire que rodea la aeronave alcanza aproximadamente 1.000°C. Sin embargo, el sistema de protección térmica del vehículo experimental mantuvo el interior a temperaturas próximas a la temperatura ambiente, lo que permitió que los sistemas electrónicos de control funcionaran con normalidad durante toda la prueba.

Este resultado es clave para el desarrollo de aeronaves hipersónicas tripuladas.

A diferencia de los misiles hipersónicos militares, los vehículos de pasajeros requieren que los sistemas electrónicos y los ocupantes soporten el vuelo durante periodos prolongados, lo que requiere una solución de protección térmica mucho más exigente que la de cualquier tecnología aeronáutica convencional.

Qué aplicaciones tiene el motor hipersónico

Las cuatro instituciones apuntan a dos aplicaciones principales. La primera es un avión de pasajeros hipersónico capaz de cruzar el Pacífico entre Japón y Estados Unidos en aproximadamente dos horas, frente a las doce o trece horas de un vuelo convencional. La segunda es un plano espacial capaz de alcanzar altitudes de unos 100 kilómetros, en el límite entre la atmósfera y el espacio.

El siguiente paso del proyecto es una prueba de vuelo completa. El vehículo experimental será lanzado mediante un cohete sonda para alcanzar condiciones reales de vuelo hipersónico, algo que el ensayo en banco de pruebas del Centro Kakuda solo puede simular.

Los ingenieros llevan décadas sabiendo cómo funciona la física del vuelo hipersónico en papel. El reto ha sido siempre hacer que funcione en el mundo real. Japón acaba de demostrar que puede.

Qué es exactamente Mach 5 y por qué cambia todo

Mach 5 equivale a cinco veces la velocidad del sonido, unos 6.125 km/h a nivel del mar. A partir de esa barrera empieza el régimen hipersónico, una categoría radicalmente distinta al vuelo supersónico. A esas velocidades, el aire frente a la aeronave no tiene tiempo de apartarse y se comprime de forma tan violenta que alcanza temperaturas de miles de grados.

Los materiales se comportan de otra manera, las ecuaciones cambian y el diseño de la estructura, el motor y los sistemas de control debe resolverse como un único problema integrado, no como partes separadas.