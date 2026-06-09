Llegan los trenes con vagones de doble piso al país: dónde los presentarán y qué frecuencia tendrá. Foto: City Jet

La industria ferroviaria avanza de manera significativa con la implementación de trenes balas que alcanzan velocidades de 1000 km/h. Recientemente, se ha informado que un país europeo iniciará una línea que incluirá vagones de dos pisos.

En la actualidad, en Europa es habitual observar este tipo de vagones, como es el caso de Francia, Alemania, España, Países Bajos y Finlandia, entre otros. En Argentina, se realizó un intento de implementar este sistema, pero el proyecto no tuvo éxito.

Llegan los trenes de dos pisos: dónde los inaugurarán y qué frecuencia tendrá (foto: City Jet).

¿En qué lugar se lanzan estos trenes de dos niveles?

Estos innovadores trenes de dos pisos se estrenan en el corredor Viena-Salzburgo, una de las rutas más transitadas de Austria. La primera unidad ya se encuentra en operación comercial desde diciembre de 2025, mientras que el resto de las formaciones continúa su proceso de homologación.

Además, estos trenes están certificados para circular no solo en Austria, sino también en Alemania y Hungría , lo que abre la puerta a una posible expansión regional en el futuro cercano.

Nuevos trenes chinos aumentan frecuencias en la ruta Viena-Salzburgo

La llegada de estos trenes chinos de dos pisos permitirá a Westbahn incrementar significativamente la cantidad de frecuencias en la línea Viena-Salzburgo. Actualmente, esta ruta ya es competitiva frente a la operadora estatal ÖBB y con mayor capacidad por tren, se espera una oferta más densa de servicios para atender la creciente demanda de pasajeros.

Aunque no se detallaron frecuencias exactas por hora, el objetivo principal es mejorar la disponibilidad y reducir tiempos de espera, haciendo el viaje más conveniente para los pasajeros.

Descubre las comodidades del nuevo tren: eficiencia y confort para 536 pasajeros

Cada formación dispone de 6 coches y tiene una capacidad para 536 pasajeros. Entre las comodidades más destacadas se encuentran:

Cargadores eléctricos en todos los asientos.

Conexión wifi a bordo.

Sistemas modernos de control de equipaje y validación de boletos.

Mayor eficiencia energética, reduciendo costos operativos y el impacto ambiental.

Trenes de dos pisos: comodidad y sostenibilidad en el transporte

En el caso de Norteamérica, se encuentran en Estados Unidos y Canadá; mientras que en Oceanía, pueden verse en Australia y Nueva Zelanda.

Los trenes de dos pisos suelen verse con frecuencia en países de Europa, como Francia, Alemania, Suiza, Países Bajos, España, Italia, Austria o Finlandia. También están en India e Israel, en Asia.

La implementación de trenes de dos pisos en Austria marca un avance significativo en la movilidad. Se espera que otros países europeos sigan este modelo para mejorar sus sistemas ferroviarios.La modernización de la flota ferroviaria incluye tecnología avanzada. Esto no solo optimiza la experiencia del pasajero, sino que también promueve un transporte más sostenible y eficiente en toda la región.