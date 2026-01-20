Decathlon ofrece cascos de bicicleta en descuento: se consiguen por menos de 20 euros. (Fuente: archivo).

Decathlon en España ha vuelto a captar la atención de quienes se mueven sobre ruedas con una promoción destacada en equipamiento de seguridad. En esta ocasión, la cadena deportiva ofrece un casco urbano homologado, ideal para ciclismo, patinetes y patines, y disponible por menos de 20 euros.

Se trata de una opción pensada para el uso diario, que combina protección, diseño moderno y comodidad. En ese sentido, el modelo OLSSON Urban Rider destaca por su versatilidad y por cumplir con los estándares de seguridad exigidos, lo que lo convierte en una alternativa accesible para quienes buscan cuidarse sin gastar de más.

Un casco urbano diseñado para proteger en cada trayecto

El casco está concebido para ofrecer protección integral en desplazamientos urbanos y actividades deportivas como bicicleta, skate, roller o patinete eléctrico. Su diseño tipo jet cubre eficazmente la cabeza, mientras que los materiales de alta calidad absorben los impactos y reducen el riesgo de lesiones ante caídas o golpes.

Gracias a su estructura ligera y a su sistema de ventilación, permite un uso prolongado sin generar incomodidad, incluso en trayectos largos o durante el verano.

Características del Casco OLSSON Urban Rider

Materiales

Carcasa exterior de ABS: material resistente a impactos, golpes y arañazos.

Interior de EPS (poliestireno expandido): absorbe la energía del impacto para mayor seguridad.

Forro e insertos de espuma desmontables: facilitan la limpieza y mejoran la comodidad.

Diseño

Diseño mate y ligero: peso aproximado de entre 100 y 200 gramos.

Cierre con doble clip: sistema práctico y seguro.

Ajuste con correa en la barbilla: permite una sujeción firme y personalizada.

Homologado y apto para bicicletas, patinetes, patines y skate.

Talla S (54-56 cm) y M (56-58 cm): ajuste adaptable a distintos tamaños de cabeza.

Funciones

Protección 360°: cobertura integral para una mayor protección.

12 puntos de ventilación: favorecen la circulación del aire y reducen la acumulación de calor.

¿Cómo comprar el casco de Decathlon?

El Casco OLSSON Urban Rider se consigue desde 19,90 euros en España, frente a su precio original de 59 euros, lo que representa un 66% de descuento. La promoción está vigente desde el 14 de noviembre de 2025 hasta el 28 de febrero de 2026, o hasta agotar stock.

La compra puede realizarse a través de la tienda online de Decathlon, con entrega a domicilio en un plazo estimado de cinco días laborables. Actualmente, no está disponible la opción de recogida en tienda ni puntos cercanos, por lo que el envío a domicilio es la única modalidad habilitada.