La oposición liderada por el Partido Popular (PP) ha intensificado su ofensiva política contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con una nueva concentración masiva en Madrid. Bajo el lema “¿Mafia o democracia?”, el PP volvió a exigir su dimisión y la convocatoria inmediata de elecciones generales.

La manifestación, celebrada este domingo ante el Templo de Debod, estuvo encabezada por Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso, y congregó a decenas de miles de asistentes. El mensaje fue directo: “España está harta” del rumbo político actual, del uso de las instituciones y de lo que los líderes populares califican como “sanchismo”.

Feijóo acusó al Gobierno de corrupción institucional y exigió su salida inmediata del poder. Fuente: EFE Juanjo Martín

Una convocatoria con mensaje directo a la Moncloa

La protesta, según cifras del partido, reunió a más de 80.000 personas (aunque la Delegación del Gobierno la rebajó a 40.000). En su intervención, Feijóo afirmó que el sanchismo está en la cárcel y tiene que salir del Gobierno, y calificó la situación actual como un punto de inflexión: “Esto ya no va solo de izquierda o derecha. Va de vergüenza o dignidad, mentira o verdad, corrupción o limpieza, delinquir o servir“.

Feijóo denunció que “el sanchismo es corrupción política, económica, institucional, social y moral“, y arremetió contra los socios del Gobierno, desde Sumar hasta Bildu, pasando por Junts y el PNV. Al PSOE y sus votantes les pidió no consentir que sus siglas se manchen, mientras que a Vox le exigió madurez y responsabilidad, instándole a no equivocarse de adversario ni de prioridad.

El líder popular puso sobre la mesa sus cinco primeras medidas si llega al poder: una auditoría del Gobierno de Sánchez, barrido del sanchismo, bajada de impuestos, desbloqueo de leyes pendientes y recuperación de la democracia real.

Ayuso advierte del riesgo de “acostumbrarse a lo que no es normal”

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, acompañó a Feijóo en la manifestación. En un discurso encendido, pidió no bajar los brazos ante lo que definió como una deriva peligrosa del poder: “No nos acostumbremos a lo que no es normal, porque así comienzan las dictaduras“.

Ayuso advirtió que el país está siendo gobernado por “una mafia que no un gobierno”, que solo busca el poder por el poder y que necesita dividir a los ciudadanos para mantenerse. “Este Gobierno ha venido a servirse del país, no a servirlo“, denunció.

La dirigente madrileña señaló a los socios del Ejecutivo como cómplices de un sistema corrupto y lamentó que estén “colocados en empresas públicas y privadas, en instituciones colonizadas por el sanchismo”. También criticó que la alternancia democrática esté amenazada por una coalición basada en el clientelismo y la compra de voluntades.

Un clamor por elecciones inmediatas y el final de la legislatura

El ambiente en la plaza del Templo de Debod era de cuenta atrás. Como símbolo de ese mensaje, la organización eligió como banda sonora del acto ‘The Final Countdown’, que sonó al comienzo y al cierre del mitin. Un aviso musical de que el PP considera que el tiempo político de Sánchez ha terminado.

Feijóo no descartó una moción de censura como vía alternativa, aunque reiteró su prioridad: convocar elecciones. “Si tiene miedo a la gente, a los jueces y a la verdad, es su problema“, declaró el líder del PP.

Ayuso alertó del riesgo de acostumbrarse a lo que “no es normal” y pidió unidad para recuperar la democracia. Fuente: EFE Juanjo Martín

La manifestación fue la séptima organizada por el partido contra el actual Ejecutivo desde el inicio de la legislatura. Para Feijóo, cada una de ellas es una forma de medir la indignación de una España que no ha perdido la dignidad. “Ya basta de abusos, mentiras, impunidad y corrupción”, concluyó el dirigente.

Con esta nueva convocatoria, el PP redobla su presión institucional y refuerza su papel como principal fuerza de oposición. Mientras tanto, el mensaje que se repite es claro: una parte importante del país quiere dar por finalizado este ciclo político. Y lo quiere hacer en las urnas.