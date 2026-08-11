María Montessori, pedagoga italiana: "Nunca ayudes a un niño en una tarea en la que siente que puede tener éxito".

Décadas antes de que el debate sobre la sobreprotección infantil ocupara espacio en redes sociales, escuelas y libros de crianza, María Montessori ya defendía un principio que transformó la educación moderna: los niños necesitan actuar por cuenta propia para fortalecer su seguridad y aprender del entorno.

La pedagoga italiana sintetizó esa idea en una frase que todavía se mantiene vigente en ámbitos educativos de distintos países: “Nunca ayudes a un niño en una tarea en la que siente que puede tener éxito”. Con esa reflexión planteaba que la autonomía no era solo una habilidad práctica, sino una parte esencial del desarrollo emocional y del aprendizaje.

María Montessori revolucionó la educación al promover un aprendizaje basado en la autonomía, la observación y la participación activa de los niños. Wikipedia

Quién fue María Montessori y cómo nació su método

María Montessori nació en 1870 y fue una de las primeras mujeres en obtener el título de Medicina en Italia. Su formación científica influyó de manera decisiva en su forma de entender la educación. Frente a los modelos rígidos y memorísticos que predominaban a comienzos del siglo XX, defendió la observación del comportamiento infantil y la adaptación del entorno a las necesidades reales de los niños.

El método Montessori comenzó a consolidarse tras su trabajo con menores en situación de exclusión social y con niños con discapacidades cognitivas en Roma. A partir de esas experiencias, concluyó que los pequeños aprenden mejor cuando pueden actuar con independencia y explorar a su propio ritmo.

Ese enfoque la convirtió en una figura pionera. En 1907 abrió en el barrio romano de San Lorenzo la primera Casa dei Bambini, la “casa de los niños”, un espacio pensado a la medida de los pequeños que se convirtió en el laboratorio donde puso a prueba sus ideas y que hoy da nombre a miles de escuelas en todo el mundo.

Las claves de la crianza, según Montessori.

Por qué la autonomía es la base del método Montessori

Para Montessori, actividades cotidianas como abrocharse una chaqueta, recoger juguetes o servir agua no eran simples tareas domésticas. Según sostenía, esos actos ayudaban a desarrollar autoestima, seguridad y capacidad de decisión en el niño.

La pedagoga advertía que muchos adultos intervienen demasiado rápido, por miedo al error, por impaciencia o para ahorrar tiempo. Sin embargo, consideraba que esa ayuda constante podía transmitir al niño la sensación de que no era capaz de resolver las cosas por sí mismo.

Su planteamiento quedó reflejado en obras como El método de la pedagogía científica, publicada en 1909, y La mente absorbente del niño, de 1949. En esos textos explicaba que los niños experimentan satisfacción cuando completan tareas sin ayuda, algo que, según su teoría, favorece la disciplina natural y el deseo de seguir aprendiendo.

¿Qué papel deben cumplir padres y profesores, según Montessori?

Montessori sostenía que el éxito infantil no debía medirse únicamente por los resultados académicos, sino también por la confianza que el menor desarrollara en sus propias capacidades. Por ello defendía que los adultos actuaran como guías, y no como personas que resuelven constantemente los problemas.

Dentro de su método, padres y docentes debían desempeñar el papel de “observadores dinámicos”. Eso implicaba acompañar el aprendizaje sin invadir el proceso del niño: si el menor avanzaba, aunque cometiera errores, lo recomendable era permitirle continuar.

La intervención, según Montessori, solo debía producirse cuando apareciera una frustración real o cuando el niño pidiera ayuda. Incluso en esos casos, el apoyo debía ser el mínimo necesario para que pudiera retomar la actividad de forma autónoma.