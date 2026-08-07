Multas y sanciones por no tener esto en tu auto: el detalle que la DGT no perdona.

Para garantizar la seguridad de todos los conductores que circulan por la vía pública, la Dirección General de Tránsito (DGT) establece la obligación de que todos los vehículos cuenten con luces intermitentes, también denominadas luces de emergencia.

Estas luces permiten al conductor señalizar sus maniobras, alertando así a otros vehículos que puedan estar detrás. Es importante destacar que, aunque muchos lo ignoren, existen situaciones en las que se impondrán multas a quienes no utilicen estas luces o no dispongan de la cantidad reglamentaria de las mismas.

¿Cuántas luces de emergencia necesitas en el coche? La respuesta puede evitarte una multa. (Imagen: archivo)

Cuándo se requiere la luz de emergencia en el automóvil

La agencia ha indicado que es imperativo utilizar las luces de señalización en las siguientes circunstancias al operar un vehículo:

Al realizar un cambio de carril,

al incorporarse a una vía,

cuando se necesite adelantar a otro vehículo,

al efectuar un giro o un cambio de sentido,

y cuando el conductor requiera detenerse o estacionar el coche.

Asimismo, será obligatorio activar los faroles intermitentes al reanudar la marcha del auto cuando este se encuentre estacionado, al cambiar de carril en una glorieta y al salir de una rotonda, dado que estas situaciones pueden generar accidentes si no se comunican adecuadamente.

¿Cuántas luces de emergencia necesitas en el coche? La respuesta puede evitarte una multa. (Imagen: archivo)

Multa por no usar luces de emergencia

En caso de que el conductor no haga uso de las luces de señalización en las situaciones previamente mencionadas, la DGT podría imponerle una multa de 80 euros. Sin embargo, no se le descontarán puntos del carnet de conducir, dado que esta infracción se clasifica como leve.

Por otro lado, si el sistema de luces del vehículo presenta alguna avería, el conductor deberá indicar sus maniobras extendiendo el brazo por la ventanilla. En caso de no realizar esta señalización, la sanción podría ascender a 200 euros.

Número obligatorio de luces de emergencia en los coches

Para cumplir con las exigencias de las pruebas de verificación técnica obligatorias, la DGT estipula que es necesario contar con un mínimo de luces indicadoras de dirección en el vehículo, siendo cuatro como requisito esencial.

Asimismo, estas luces deben estar ubicadas en el borde lateral y exterior del vehículo, es decir, en cada una de las cuatro esquinas del automóvil, garantizando así una visibilidad óptima.