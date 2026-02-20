La Dirección General de Tráfico (DGT) ha incrementado sus controles en carretera mediante una campaña destinada a fortalecer la seguridad vial en todo el territorio español. Estas nuevas medidas incluyen la inspección del interior de los vehículos, prestando especial atención a la guantera, donde muchos conductores almacenan objetos que, sin su conocimiento, podrían resultar en sanciones económicas significativas o incluso en la revocación de la licencia de conducir. Las autoridades recuerdan que no es suficiente contar con la documentación en orden: actualmente se supervisa también la naturaleza de los objetos que se transportan. Desde herramientas que podrían ser consideradas peligrosas hasta dispositivos de vigilancia no autorizados, cualquier elemento que represente un riesgo para la seguridad puede acarrear consecuencias legales severas. Los agentes de tráfico tienen la facultad de llevar a cabo revisiones de vehículos cuando identifican comportamientos que despiertan sospechas. En tales situaciones, están autorizados a examinar la guantera, el maletero y otras áreas del habitáculo en busca de armas, sustancias ilegales u objetos peligrosos que carezcan de la debida autorización. Transportar cualquiera de estos elementos sin la debida acreditación de su legalidad puede conllevar una multa superior a los 30.000 euros, e incluso la retirada del carnet de conducir, de acuerdo con la Ley de Seguridad Ciudadana y el Reglamento General de Circulación. Entre los objetos que pueden dar lugar a sanciones se encuentran: Las sanciones básicas por infracciones graves o muy graves oscilan entre 601 y 3005 euros. No obstante, si el objeto en cuestión representa una amenaza seria, puede considerarse una infracción grave con sanciones de hasta 30.000 euros o derivar en cargos penales. Los controles también incluyen otras verificaciones obligatorias: Las autoridades insisten en que la prevención y la información son las mejores herramientas para garantizar una conducción segura y sin sobresaltos. Los conductores deben asumir que el interior del vehículo también forma parte del control de seguridad y que ciertos objetos, por inofensivos que parezcan, pueden convertirse en motivo de sanción. Para prevenir sorpresas durante un control de tráfico, la DGT recomienda revisar con frecuencia qué se lleva dentro del vehículo, especialmente en la guantera y el maletero. Aunque algunos objetos puedan parecer inofensivos, su posesión sin autorización puede considerarse una amenaza a la seguridad pública.