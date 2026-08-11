Friedrich Nietzsche fue uno de los filósofos más influyentes del siglo XIX y dejó una obra marcada por la crítica a la moral, la religión y los valores de la cultura occidental. Sus reflexiones sobre la existencia, la libertad y el sentido de la vida continúan siendo objeto de estudio y debate más de un siglo después de su muerte.

Entre sus numerosas ideas, una de las más conocidas sostiene que tener una razón para vivir puede proporcionar la fuerza necesaria para afrontar las circunstancias más difíciles. La frase “Quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo” resume una de las cuestiones centrales de su pensamiento: la búsqueda de un sentido que permita afrontar la existencia.

Quién era Friedrich Nietzsche y por qué marcó la filosofía moderna

Friedrich Nietzsche nació en Röcken, Alemania, en 1844, y murió en Weimar en 1900. Hijo y nieto de pastores protestantes, creció en un ambiente religioso antes de estudiar filología clásica en las universidades de Bonn y Leipzig. Con apenas 24 años obtuvo una cátedra extraordinaria en la Universidad de Basilea, aunque posteriormente abandonó la docencia debido a su desencanto con el mundo académico, detalló el sitio web Biografías y Vidas.

Durante su juventud mantuvo una estrecha amistad con el compositor Richard Wagner, a quien admiraba profundamente, aunque ambos terminaron distanciándose. La vida de Nietzsche se volvió progresivamente más solitaria y estuvo marcada por graves problemas de salud. En 1882 también fue rechazado por la escritora Lou Andreas-Salomé, un episodio que coincidió con una etapa de creciente aislamiento.

Los últimos años de su vida transcurrieron bajo cuidado institucional. Nietzsche falleció en 1900, después de haber pasado aproximadamente una década en un estado de deterioro mental. Tras su muerte, su hermana Elisabeth Förster-Nietzsche intervino en la edición y difusión de parte de sus escritos.

Friedrich Nietzsche, célebre filósofo: "Quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo". (Fuente: Wikimedia)

Qué significa la frase de Nietzsche sobre el “porqué” y el “cómo”

La frase de Nietzsche “Quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo” aparece en Crepúsculo de los ídolos, concretamente en la sección “Sentencias y flechas”, aforismo 12.

La reflexión establece una diferencia entre el “porqué”, entendido como la razón, propósito o sentido que orienta la existencia, y el “cómo”, que representa las circunstancias concretas que una persona debe afrontar. Desde esta perspectiva, disponer de un objetivo considerado valioso puede proporcionar una referencia para atravesar momentos de dificultad.

La frase también fue recuperada posteriormente por Viktor Frankl, psiquiatra y autor de El hombre en busca de sentido. Frankl la utilizó en sus reflexiones sobre el sentido de la existencia y la capacidad del ser humano para afrontar situaciones extremas. Por eso, aunque actualmente la cita aparece con frecuencia vinculada a Frankl, su origen corresponde a Nietzsche.

La idea sigue teniendo vigencia porque plantea una cuestión esencial de la filosofía de Nietzsche: qué hace que una vida pueda ser afirmada y sostenida incluso cuando las circunstancias resultan adversas. En lugar de ofrecer una respuesta basada en un orden externo o trascendente, su pensamiento sitúa al individuo ante la tarea de encontrar y construir un sentido propio para su existencia.

Réplica de la tumba de Nietzsche en Röcken con la escultura Das Röckener Bacchanal de Klaus Friedrich Messerschmidt. Wikipedia

La filosofía de Nietzsche: muerte de Dios, voluntad de poder y eterno retorno

El pensamiento de Nietzsche se caracterizó por una profunda crítica a los valores tradicionales de la cultura occidental. El filósofo cuestionó especialmente la moral, la religión y determinadas formas de racionalismo que, según su interpretación, habían terminado reprimiendo los impulsos vitales y la diversidad de la existencia.

Uno de sus conceptos más conocidos es la “muerte de Dios”, expresión con la que Nietzsche plantea la pérdida de vigencia de los fundamentos religiosos tradicionales en la sociedad occidental. Esta idea no se limita a una afirmación sobre la existencia de Dios, sino que describe una transformación cultural que deja al ser humano sin un orden trascendente capaz de proporcionar respuestas definitivas sobre el sentido de la vida.

Otro de sus conceptos fundamentales es la voluntad de poder, relacionada con las distintas formas en que los individuos interpretan y viven el mundo. Nietzsche también desarrolló la idea del eterno retorno, según la cual la existencia puede pensarse como una repetición de cada instante. Esta concepción plantea un desafío: vivir de tal manera que cada momento pueda ser afirmado plenamente, sin depender exclusivamente de un futuro que todavía no existe.

Entre sus obras más importantes se encuentran Así habló Zaratustra, Más allá del bien y del mal, La genealogía de la moral, El nacimiento de la tragedia y Crepúsculo de los ídolos. Sus textos, caracterizados con frecuencia por el uso de aforismos y un estilo provocador, influyeron posteriormente en numerosas corrientes filosóficas y culturales.