La Dirección General de Tráfico (DGT) implementó una medida clave para facilitar la movilidad de los usuarios que se encuentran en pleno trámite de renovación de su carnet. Esta disposición busca evitar que los conductores queden inhabilitados mientras esperan la emisión de su documento físico definitivo. A partir de ahora, se autoriza legalmente la circulación mediante un mecanismo temporal. Esta medida garantiza que el proceso administrativo de expedición no suponga un obstáculo para quienes necesitan desplazarse por las carreteras de nuestro país de forma inmediata. La DGT ha establecido que los conductores puedan circular utilizando un permiso provisional. Este documento actúa como un respaldo legal que permite al usuario operar vehículos sin necesidad de portar el carnet plástico oficial durante el tiempo que dure la gestión administrativa. Este permiso provisional es un documento con el que podrás circular por nuestro país hasta que se entregue el definitivo. De esta manera, es una extensión temporal de la autorización para conducir, validando la aptitud del conductor mientras la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre procesa y envía la licencia oficial por correo postal. La importancia de esta medida en la actualidad reside en la agilización de los trámites de renovación y duplicado. Al permitir conducir sin la licencia oficial física mediante este resguardo, la DGT elimina la incertidumbre y el tiempo de espera, asegurando que el derecho a la conducción no se vea interrumpido por los plazos de entrega logística. Cuando una licencia de conducir está próxima a caducar, podrán renovarlo sin la necesidad de volver a hacer el examen. A su vez, se puede realizar en cualquier Centro de Reconocimiento para Conductores autorizado. Al terminar el periodo de vigencia, no se podrá volver a conducir hasta que se renueve. Justamente, el permiso se puede renovar después de caducar, aunque no estará permitido que manejen con este carnet vencido. De acuerdo a la información de la DGT, el trámite suele llegar al domicilio indicado en un periodo de un mes y medio. No obstante, hay casos en que este trámite tarda, por lo que habrá que reclamar. Precisamente, en los casos en que el estado de tramitación indica que hace más de dos semanas que el permiso se envió a Correos, pero no llegó, por lo que será mejor reclamar. De esta manera, deben ponerse en contacto con quien realicen el trámite relativo. Para nuevos permisos, contactarse a la autoescuela; renovaciones con el centro médico; y duplicado con la jefatura mediante internet.