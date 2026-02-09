La Dirección General de Tráfico (DGT) tiene como misión garantizar la seguridad vial de conductores y peatones en toda España. Para lograrlo, actualiza regularmente sus reglas de circulación y las sanciones que se aplican cuando no se cumplen las normas, cubriendo desde exceso de velocidad hasta el transporte de objetos prohibidos dentro del vehículo. En 2026 la normativa presenta puntos clave que todo conductor debe conocer antes de iniciar un viaje, en particular sobre qué objetos están prohibidos en el coche y cuál es el impacto económico y administrativo de incumplir esas reglas. Esto incluye multas considerables para posesión o transporte inadecuado de determinados elementos y la obligatoriedad de llevar dispositivos de emergencia específicos. La DGT y la Guardia Civil de Tráfico pueden parar un vehículo para inspeccionar que su contenido no suponga un riesgo para la conducción o para terceros. En esos controles, los agentes verifican que no se transporten objetos peligrosos sin la debida justificación o autorización. Transportar armas sin licencia, como armas de fuego o cuchillos considerables, puede ser considerado una infracción grave. Si estos no están correctamente autorizados o asegurados, los responsables pueden enfrentar sanciones elevadas que en los casos más graves superan los 30.000 euros y pueden implicar responsabilidad penal. Además, cualquier objeto que pueda convertirse en proyectil o poner en riesgo la conducción, como piezas metálicas sueltas, herramientas no aseguradas o cargas pesadas sin fijar correctamente,puede dar lugar a sanciones económicas si se considera que su presencia altera la seguridad del vehículo en movimiento. Una de las novedades más importantes en 2026 es la obligatoriedad de la baliza V16 homologada y conectada para todos los vehículos. Desde el 1 de enero de este año, la legislación exige que este dispositivo esté presente y accesible para señalizar situaciones de emergencia o averías en carretera, reemplazando gradualmente a los tradicionales triángulos de señalización. La falta de este dispositivo, o de otros elementos obligatorios de seguridad, puede dar lugar a multas consideradas como infracción leve o grave, dependiendo del contexto. Por ejemplo, no disponer de la baliza V16 conectada puede suponer una sanción de alrededor de 80 euros, sin retirada inmediata de puntos, siempre que no exista un riesgo mayor. No llevar la documentación obligatoria en regla (como permiso de circulación, permiso de conducir o la tarjeta de ITV en vigor) también puede conllevar sanciones significativas que varían en función de la falta, incluida la posible inmovilización del vehículo hasta su regularización Además de las multas económicas, algunas infracciones tienen impacto sobre la pérdida de puntos del carnet de conducir cuando se considera que el objeto transportado o la conducta del conductor afecta directamente a la seguridad vial. Por ejemplo, transportar un objeto que distraiga la atención o impida el buen uso de los mandos puede ser sancionado con la resta de puntos. Es fundamental recordar que los objetos no asegurados dentro de la cabina o que puedan obstruir el campo visual del conductor son motivo de sanción por parte de los agentes de tráfico, y esto puede traducirse tanto en multas como en perjuicio de puntos en el carnet. La pérdida de puntos y las sanciones económicas tienen como objetivo disuadir a los conductores de colocar en sus vehículos objetos que comprometan el orden y la seguridad en las vías públicas. Para evitar infracciones en 2026 es clave revisar el contenido del vehículo antes de cada desplazamiento y asegurarse de que todos los elementos están correctamente almacenados y autorizados según la normativa vigente. Antes de iniciar un viaje, conviene comprobar que la baliza V16 conectada está presente y funciona, que los objetos de uso diario no están sueltos en el interior y que la documentación del vehículo y su conductor está en regla y actualizada. Recordar que la presencia de objetos que puedan comprometer la seguridad de los ocupantes o de terceros puede ser motivo de multas severas, pérdida de puntos o incluso procedimientos judiciales en casos extremos, constituye parte de la responsabilidad de todo conductor en las vías españolas.