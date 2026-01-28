Cierran carreteras por todo el país: la DGT prohíbe la circulación de camiones y limita la velocidad en todas estas autopistas

El temporal invernal que atraviesa España este miércoles vuelve a tensionar la red viaria y pone a prueba los dispositivos de emergencia en varias comunidades autónomas. La combinación de nieve, lluvia persistente y rachas de viento intensas obliga a extremar la precaución en carretera, con especial impacto en zonas del centro y oeste peninsular.

La borrasca Kristin que azota este miércoles la península deja ya 150 carreteras afectadas por la nieve como es el caso de la Comunidad de Madrid donde es necesario el uso de cadenas en Somosierra (A-1) o la M-607 en Colmenar Viejo, mientras que la lluvia ha dejado intransitable decenas de vías en Extremadura, entre ellas tramos de la autovía de la plata, la A-66, en Cáceres.

Un hombre retira el hielo del cristal de su coche para poder iniciar la jornada, este lunes en Logroño. Las nevadas, las fuertes lluvias, el oleaje y las bajas temperaturas han justificado hoy la activación de avisos meteorológicos en ocho comunidades autónomas (Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Galicia, País Vasco y Canarias) y en la ciudad de Melilla.

Según la información facilitada por la Dirección General de Tráfico (DGT), el episodio se produce en un contexto de alta movilidad y obliga a revisar rutas, equipamiento y condiciones antes de iniciar cualquier desplazamiento, especialmente en áreas afectadas por avisos meteorológicos adversos.

Carreteras afectadas por el temporal: nieve y restricciones en la red principal

Las carreteras afectadas por el temporal se concentran en gran parte de la red principal, donde la nieve complica la circulación desde primeras horas del día. Según la DGT, a las 10:45 horas se registraban dificultades en al menos nueve carreteras principales del país.

Destacan los problemas en la A-66 en Cáceres hacia Salamanca y en la A-50 a su paso por Ávila, donde es necesario el uso de cadenas o neumáticos de invierno. La nieve también obliga a circular con equipamiento especial en la A-1 en La Asperilla y Somosierra.

En la A-6, decenas de vehículos han quedado embolsados a primera hora en la zona de Torrelodones a causa de la nevada, mientras que se ha prohibido el acceso a camiones por la M-40 en Montecarmelo para evitar mayores incidencias.

Nieve en Madrid y lluvia intensa en Extremadura

La nieve en Madrid ha sido uno de los factores que más ha condicionado la circulación, con restricciones en vías clave y necesidad de cadenas en varios puntos de la red autonómica. Las complicaciones también se han registrado en la A-50 en Ávila y en la AP-61, en Segovia, especialmente en el entorno de El Espinar y entre Brieva y Villacastín.

En la A-66 en Ribaseca (León) se mantienen igualmente dificultades por la nieve, lo que ha obligado a limitar la circulación de vehículos pesados y a reducir la velocidad máxima permitida.

En Extremadura, la borrasca Kristin se deja notar con fuertes lluvias y rachas de viento que han tumbado dos camiones en la A-66 a su paso por el término municipal de Cañaveral. Nueve carreteras en la provincia de Cáceres y una en Badajoz están cortadas o con restricciones por anegamientos o nieve.

Más de 4500 kilómetros bajo alerta y recomendaciones de la DGT

El impacto del temporal se extiende también a la red secundaria, donde se mantienen 19 carreteras cortadas al tráfico en nivel negro en comunidades como Andalucía, Castilla y León, Aragón, Asturias, Navarra y Galicia. Otras 47 vías se encuentran en nivel rojo, con obligación de cadenas y restricciones a vehículos pesados.

Además, once carreteras presentan nivel amarillo, lo que implica una velocidad máxima de 60 kilómetros por hora y prohibición de circulación para camiones. En total, más de 4500 kilómetros de carreteras afectadas por el temporal presentan algún nivel de alerta.

La DGT recomienda planificar los desplazamientos, consultar el estado de las vías y del tiempo antes de viajar y seguir las indicaciones de los paneles informativos. También recuerda dejar libre el carril izquierdo para los vehículos de conservación y quitanieves, extremar la precaución y contar con el equipamiento adecuado.