En España, el número de amas de casa ha disminuido drásticamente en las últimas dos décadas. Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), en 2002 había cinco millones de personas en esta situación y en la actualidad ese número se ha reducido a tan solo 2,8 millones. Este cambio refleja una transformación estructural y laboral dentro del país. Sin embargo, todavía son muchas las personas que sostienen sus hogares sin recibir salario ni reconocimiento legal o social por su labor. Las tareas domésticas como cuidar a los hijos, atender a personas mayores, limpiar o cocinar son fundamentales para mantener el equilibrio en una familia. Como consecuencia de que ser ama de casa no es considerado como una forma legítima de empleo, muchas de estas personas llegan a la vejez sin derecho a una pensión contributiva, al no haber cotizado a la Seguridad Social. Sin embargo, una alternativa para este inconveniente son las pensiones no contributivas. Las pensiones no contributivas son una herramienta del Estado para atender a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica y no cumplen con los requisitos para acceder a una pensión contributiva. Son prestaciones económicas que el Estado ofrece para las personas que no han cotizado lo suficiente o que, directamente, nunca lo hicieron. Su objetivo es garantizar un ingreso mínimo que permita cubrir las necesidades básicas y evitar las situaciones de exclusión social en la vejez o en casos de discapacidad. En el año 2024, la cuantía de pensión no contributiva ascendió hasta los 7250,60 euros anuales, lo que representó 14 pagas de 517,90 euros cada una. Estas cantidades no son fijas y se pueden ajustar en función a las distintas circunstancias familiares y personales del solicitante. Sin embargo, estas pensiones no se conceden de manera automática, sino que para poder acceder a ellas es necesario cumplir con una serie de requisitos y realizar el trámite correspondiente para su solicitud. Uno de los colectivos que más se puede beneficiar de las pensiones no contributivas son las amas de casa, especialmente aquellos ciudadanos que, por razones sociales o familiares, dedicaron toda su vida al trabajo doméstico sin remuneración. Para poder acceder a esta ayuda, las amas de casa deberán cumplir con una serie de requisitos establecidos por la legislación vigente que regula este tipo de prestaciones económicas. El solicitante debe alcanzar la edad mínima de 65 años al momento de presentar la solicitud. Haber residido en España durante un periodo mínimo de diez años, en donde al menos dos de esos años hayan sido consecutivos e inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud. Los ingresos anuales no deben superar ciertos límites que serán establecidos por la cantidad de personas que convivan en el hogar. Si la solicitante vive sola, el máximo permitido es de 7250,60 euros.En caso de convivir con otra persona, el monto será de 12.326,02 euros.Si son tres personas, el umbral se eleva hasta los 17.401,44 euros.Si son cuatro o más miembros, el tope máximo será de 21.032,08 euros. Para los casos en donde el solicitante conviva en el núcleo familiar con ascendientes o descendientes directos, como hijos o padres, los límites económicos se ampliarán considerablemente. Si hay dos personas en el hogar, el monto alcanza los 28.834,30 euros anuales.En caso de ser tres, el umbral sube hasta los 40.707,25 euros.Si son cuatro o más, el tope será de 52.580,20 euros al año. Al ser una pensión no contributiva, no dependerá directamente del Estado sino de las comunidades autónomas. Por lo tanto, el ciudadano deberá solicitarlo en la página específica de la comunidad autónoma que habite. Cada una de las comunidades tendrá un formulario o procedimiento diferente, por lo que la manera de hacerlo y los pasos dependerán de cada web. Sin embargo, en todas se encontrará un formulario para realizar la solicitud, que se deberá completar con toda la documentación correspondiente. También se deberá probar la cantidad de personas que convivan en la casa del solicitante para poder delimitar los fondos máximos. Una vez hecha la solicitud, los plazos para la resolución pueden ser de entre 3 a 6 meses.