Oficial | Inicia el Servicio Militar para los nacidos en 2007: este grupo será reclutado por las Fuerzas Armadas.

España confirmó mediante su publicación en el BOE (Boletín Oficial del Estado) el inicio de un programa de formación militar voluntaria, destinado a los jóvenes nacidos en 2007 y 2008.

Si bien esta medida no implica el regreso del servicio militar obligatorio, suspendido desde 2001, refuerza el modelo de Ejército profesional mediante un sistema de reservas voluntarias.

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España abre voluntariado militar para jóvenes de 2007 y 2008

El programa tiene como objetivo ampliar la base social de respaldo a las Fuerzas Armadas, promover la inclusión femenina y ofrecer una alternativa de formación práctica fundamentada en valores de disciplina y compromiso con la defensa nacional. Este esfuerzo se contextualiza dentro de una estrategia de modernización que prioriza el carácter voluntario.

Conforme a la información oficial, esta capacitación permite a los participantes recibir entrenamiento militar básico por periodos variables, que oscilan entre 1 y 30 días en ciertos casos de reservistas, con un compromiso inicial que puede extenderse a varios años.

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La situación legal del servicio militar en España

Es fundamental señalar que no existe servicio militar obligatorio en España. Ante situaciones excepcionales, como una grave crisis de seguridad o guerra, el marco legal permite la movilización inicial de reservistas voluntarios y de especial disponibilidad (exmilitares).

En escenarios excepcionales, con autorización del Congreso y una declaración de estado correspondiente, se podrían activar mecanismos extraordinarios de movilización de reservistas, bajo evaluaciones de salud, aptitudes psicológicas y físicas.

La Constitución Española (artículo 30) reconoce tanto el derecho como el deber de defender a España, incluyendo la objeción de conciencia y opciones para el servicio no combatiente, como protección civil, asistencia sanitaria o ayuda humanitaria.

El Gobierno descarta restablecer el servicio militar obligatorio

El Gobierno y el Ministerio de Defensa subrayan que no se contempla la reinstauración de la “mili” obligatoria, concentrándose en un aumento gradual de efectivos profesionales y en la eficiencia de las reservas voluntarias.

En naciones europeas como Alemania, Dinamarca o Suecia han reactivado modelos de servicio militar obligatorio; en España esta posibilidad ha sido desechada, según la ministra de Defensa, Margarita Robles.

La funcionaria confirmó: “España cuenta con unas Fuerzas Armadas profesionales, que están comprometidas en misiones internacionales y en la lucha contra incendios. Nuestro enfoque se centra en apoyar el modelo actual que hemos establecido”.

La agencia de noticias EFE resaltó que Robles ha reiterado su oposición a esta medida: “No va a haber servicio militar, en absoluto, ni creo que se le haya pasado por la cabeza a nadie”.