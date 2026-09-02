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España confirmó mediante su publicación en el BOE (Boletín Oficial del Estado) el inicio de un programa de formación militar voluntaria, destinado a los jóvenes nacidos en 2007 y 2008.
Si bien esta medida no implica el regreso del servicio militar obligatorio, suspendido desde 2001, refuerza el modelo de Ejército profesional mediante un sistema de reservas voluntarias.
España abre voluntariado militar para jóvenes de 2007 y 2008
El programa tiene como objetivo ampliar la base social de respaldo a las Fuerzas Armadas, promover la inclusión femenina y ofrecer una alternativa de formación práctica fundamentada en valores de disciplina y compromiso con la defensa nacional. Este esfuerzo se contextualiza dentro de una estrategia de modernización que prioriza el carácter voluntario.
Conforme a la información oficial, esta capacitación permite a los participantes recibir entrenamiento militar básico por periodos variables, que oscilan entre 1 y 30 días en ciertos casos de reservistas, con un compromiso inicial que puede extenderse a varios años.
La situación legal del servicio militar en España
Es fundamental señalar que no existe servicio militar obligatorio en España. Ante situaciones excepcionales, como una grave crisis de seguridad o guerra, el marco legal permite la movilización inicial de reservistas voluntarios y de especial disponibilidad (exmilitares).
En escenarios excepcionales, con autorización del Congreso y una declaración de estado correspondiente, se podrían activar mecanismos extraordinarios de movilización de reservistas, bajo evaluaciones de salud, aptitudes psicológicas y físicas.
La Constitución Española (artículo 30) reconoce tanto el derecho como el deber de defender a España, incluyendo la objeción de conciencia y opciones para el servicio no combatiente, como protección civil, asistencia sanitaria o ayuda humanitaria.
El Gobierno descarta restablecer el servicio militar obligatorio
El Gobierno y el Ministerio de Defensa subrayan que no se contempla la reinstauración de la “mili” obligatoria, concentrándose en un aumento gradual de efectivos profesionales y en la eficiencia de las reservas voluntarias.
En naciones europeas como Alemania, Dinamarca o Suecia han reactivado modelos de servicio militar obligatorio; en España esta posibilidad ha sido desechada, según la ministra de Defensa, Margarita Robles.
La funcionaria confirmó: “España cuenta con unas Fuerzas Armadas profesionales, que están comprometidas en misiones internacionales y en la lucha contra incendios. Nuestro enfoque se centra en apoyar el modelo actual que hemos establecido”.
La agencia de noticias EFE resaltó que Robles ha reiterado su oposición a esta medida: “No va a haber servicio militar, en absoluto, ni creo que se le haya pasado por la cabeza a nadie”.