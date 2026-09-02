Con la absorción por medio de un contrato de fusión de Cirsa por parte de la italiana Lottomatica, nace un operador líder mundial de apuestas deportivas y juego, con posiciones número uno en Italia y España.

Como resultado de la operación suscrita por ambas compañías, junto con el accionista mayoritario de la empresa española, Blackstone, Cirsa dejará de existir y Lottomatica continuará como la sociedad resultante. Las acciones de Cirsa se disparan un 16,79% en la Bolsa madrileña mientras las de Lottomatica caen un 9% en la de Milán.

Una vez formalizada la operación, los actuales accionistas de Lottomatica serán titulares de aproximadamente un 67,5% del capital social de la empresa que conservará la denominación actual de Lottomatica, con su sede central en Roma, y una segunda sede central para Cirsa en Barcelona.

En tanto, los actuales accionistas de Cirsa serán titulares del 32,5% restante. Por su parte, Blackstone, el accionista mayoritario de Cirsa, se convertirá previsiblemente en el mayor accionista de la empresa que resulte de la fusión, con aproximadamente un 24% del capital social. A su vez, el fondo de inversión acordó un compromiso de lock-up durante los tres meses siguientes a la fecha de efectividad de la operación.

Las claves accionarias de la operación y el beneficio para los accionistas.

Las claves accionarias de la operación y el beneficio para los accionistas

Los accionistas de Cirsa recibirán 0,668 acciones de Lottomatica de nueva emisión por cada acción de la multinacional española. Asimismo, el consejo de administración de Lottomatica someterá a la aprobación de los accionistas de la nueva sociedad una distribución de capital de 744 millones de euros, que se implementará mediante un dividendo extraordinario, una oferta voluntaria parcial de recompra de acciones propias o una combinación de ambos.

Con carácter previo a la fecha de efectividad de la fusión, Cirsa distribuirá a sus accionistas un dividendo extraordinario de 262 millones de euros, esto es 1,56 euros por acción.

Lottomatica mantendrá una política de dividendos proforma del 30% del beneficio neto ajustado y continuará con la recompra de acciones. Se espera que la mayor base de beneficios y flujo de caja de la nueva empresa proporcione una mayor capacidad para dividendos y recompra de acciones, con hasta 4.000 millones de euros de retorno de capital durante los próximos tres años, que serán propuestos por el consejo de administración de Lottomatica para su aprobación por las juntas generales de accionistas pertinentes.

Las acciones de Lottomatica, incluidas las nuevas acciones de Lottomatica que se emitan, seguirán cotizando en Euronext Milan y, tras el cierre, también serán admitidas a negociación en las Bolsas españolas.

Aspectos destacados de la operación

La operación, que combina dos negocios altamente complementarios, crea el segundo mayor operador cotizado de juego y apuestas deportivas del mundo, con un Ebitda ajustado proforma de aproximadamente 2.000 millones de euros.

Asimismo, y tal como se destacó, tanto Lottomatica como Cirsa son líderes en Italia y España, con exposición a una cartera diversificada de mercados muy atractivos y de alto crecimiento, con nuevas posiciones de liderazgo y un mercado accesible combinado de 34.000 millones de euros.

Sinergias y fuerte perfil financiero

La fusión de estas compañías representa aproximadamente 115 millones de euros anuales de sinergias de caja antes de impuestos altamente visibles, derivadas de ahorros en costes operativos y costes por intereses, cuya materialización se espera para el tercer ejercicio completo posterior al cierre.

También permitirá aprovechar las capacidades demostradas y la experiencia omnicanal de Lottomatica para acelerar la expansión online, tanto orgánica como inorgánica, de Cirsa en sus principales mercados.

Un dato a destacar es el crecimiento combinado y distribuciones a los accionistas consistentes frente a Lottomatica en solitario, con hasta 4.000 millones de euros de distribuciones de capital durante los tres años siguientes al cierre que serán propuestos por el consejo de administración de Lottomatica y estarán sujetos a la aprobación anual de la junta general de accionistas de Lottomatica, así como un mayor free float pro forma y una mayor liquidez.

Finalmente, vale recordar que la operación se produjo un año después de la salida a Bolsa de Cirsa. Tras el anuncio, pasadas las 14:30 hs la cotización de la empresa catalana incrementó su valor un 16,79%, hasta los 15,93 euros por acción.

La nueva estructura de gobernanza

El consejo de administración de Lottomatica contará con 13 miembros: los 11 consejeros actuales de Lottomatica y dos nuevos consejeros designados a propuesta de Blackstone.

Antonio Hostench será el Consejero Delegado de Cirsa y Antonio Grau, el Director Financiero de Cirsa.

Los asesores implicados en la operación son numerosos. Para Cirsa trabaja Lazard en solitario como banco de inversión, y de los asuntos legales se ocupan Garrigues, Legance, Simpson Thacher & Bartlett y Uría Menéndez. Barclays es el consejero de Blackstone. Por el lado de

Lottomatica, están Evercore y PJT Partners, acompañados por Deutsche Bank y Mediobanca. De los asuntos legales se encargan Latham & Watkins; Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison; y Cintioli & Associati.