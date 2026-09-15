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La Primitiva es distinguida en el país por sus premios millonarios, lo que la convierte en una de las loterías y juegos de azar más conocidas entre los jugadores que buscan la suerte de ser uno de los participantes afortunados.
Durante el lunes, 14 de septiembre de 2026, los números ganadores del sorteo del lunes 14 de septiembre de 2026 son "03 15 32 35 39 40", con el número complementario "34", el de reintegro "8" y el Joker "681596".
La categoría especial tuvo 0 ganador con un premio de 0 euros y la categoría con seis aciertos 1 ganador con un galardón de 767555.29 euros.
Los ganadores del último sorteo de La Primitiva
En el último sorteo, la recaudación total trepó hasta los 6462635 euros, de los cuales se entregaron 3554449.2 euros.
- 6 aciertos más el número de reintegro: 6 0 acertantes con 0 euros ganados
- 6 aciertos: 1 acierto con un premio de 767555.3 euros
- 5 aciertos más el complementario: 1 acertantes con 124468.43 euros ganados
- 5 aciertos: 92 acertantes con un premio de 2480.35 euros
- 4 aciertos: 5626 acertantes con un premio de 59 euros
- 3 aciertos: 104214 acertantes con un premio de 8 euros
- Reintegro: 693382 acertantes con un premio de 1 euros.
¿Cuánto puedo ganar con La Primitiva?
El 55% de la recaudación se destina en premios. De este total, el 45% se distribuye en las primeras cinco categorías superiores (6 aciertos más el reintegro, 6 aciertos, 5 aciertos más el número complementario, 5 aciertos y 4 aciertos) y el 10% restante va al fondo de premios por reintegro.
Los boletos premiados de 3 aciertos cobrarán siempre 8 euros. Luego, al 45% se le restará la cantidad resultante de multiplicar por 8 la cantidad de acertantes de 5ª categoría y el resto se distribuirá de la siguiente manera:
- 6 aciertos y el reintegro: se destina el 30% a distribuir a partes iguales entre los ganadores
- 6 aciertos: 37%
- 5 aciertos y el complementario: se destina el 6%
- 5 aciertos: el 11%
- 4 aciertos: el 16%.
¿Cómo se juega a La Primitiva?
Para acertar la Combinación Ganadora formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo más la cifra del Reintegro, el jugador deberá seleccionar entre los números 1 al 49 (la cantidad dependerá si se juega por el método sencillo o múltiple) y el número extra, que va del 0 al 9.
¿Dónde se pueden cobrar los premios?
Las personas que hayan obtenido un premio menor a 2000 euros podrán acercarse a cobrar al día siguiente del sorteo a los puntos de venta de la red comercial de Loterías y Apuestas del Estado con el boleto ganador.
Sin embargo, los participantes con premios iguales o superiores a los 2000 euros deberán retirarlo en alguna de las siguientes entidades financieras asociadas:
- Unicaja Banco
- Banco Sabadell
- BBVA
- Bankia
- CaixaBank
- Ibercaja
- Cajasur BBK
- KutxaBank
- Abanca
- Cajamar. Recomendaciones para los jugadores
Apuesta solo lo que puedas perder. Pon límites y no busques recuperar pérdidas.
Si pierdes el control, pide ayuda cuanto antes. Contacta con Jugadores Anónimos en +34 670 691 513 o oficina@jugadoresanonimos.org.
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