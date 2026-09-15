La Primitiva es distinguida en el país por sus premios millonarios, lo que la convierte en una de las loterías y juegos de azar más conocidas entre los jugadores que buscan la suerte de ser uno de los participantes afortunados.

Durante el lunes, 14 de septiembre de 2026 , los números ganadores del sorteo del lunes 14 de septiembre de 2026 son "03 15 32 35 39 40", con el número complementario "34", el de reintegro "8" y el Joker "681596".

La categoría especial tuvo 0 ganador con un premio de 0 euros y la categoría con seis aciertos 1 ganador con un galardón de 767555.29 euros.

Fuente: narrativas-es

Los ganadores del último sorteo de La Primitiva

En el último sorteo, la recaudación total trepó hasta los 6462635 euros, de los cuales se entregaron 3554449.2 euros.

6 aciertos más el número de reintegro: 6 0 acertantes con 0 euros ganados

6 aciertos: 1 acierto con un premio de 767555.3 euros

5 aciertos más el complementario: 1 acertantes con 124468.43 euros ganados

5 aciertos: 92 acertantes con un premio de 2480.35 euros

4 aciertos: 5626 acertantes con un premio de 59 euros

3 aciertos: 104214 acertantes con un premio de 8 euros

Reintegro: 693382 acertantes con un premio de 1 euros.

¿Cuánto puedo ganar con La Primitiva?

El 55% de la recaudación se destina en premios. De este total, el 45% se distribuye en las primeras cinco categorías superiores (6 aciertos más el reintegro, 6 aciertos, 5 aciertos más el número complementario, 5 aciertos y 4 aciertos) y el 10% restante va al fondo de premios por reintegro.

Los boletos premiados de 3 aciertos cobrarán siempre 8 euros. Luego, al 45% se le restará la cantidad resultante de multiplicar por 8 la cantidad de acertantes de 5ª categoría y el resto se distribuirá de la siguiente manera:

6 aciertos y el reintegro: se destina el 30% a distribuir a partes iguales entre los ganadores

6 aciertos : 37%

5 aciertos y el complementario: se destina el 6%

5 aciertos : el 11%

4 aciertos: el 16%.

¿Cómo se juega a La Primitiva?

Para acertar la Combinación Ganadora formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo más la cifra del Reintegro, el jugador deberá seleccionar entre los números 1 al 49 (la cantidad dependerá si se juega por el método sencillo o múltiple) y el número extra, que va del 0 al 9.

Los últimos resultados del Megamillions.

¿Dónde se pueden cobrar los premios?

Las personas que hayan obtenido un premio menor a 2000 euros podrán acercarse a cobrar al día siguiente del sorteo a los puntos de venta de la red comercial de Loterías y Apuestas del Estado con el boleto ganador.

Sin embargo, los participantes con premios iguales o superiores a los 2000 euros deberán retirarlo en alguna de las siguientes entidades financieras asociadas: