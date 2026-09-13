Confirmado por las Fuerzas Armadas | Personas de entre 18 y 57 años podrán incorporarse al Ejército si cumplen estos requisitos

Los españoles mayores de edad pueden acceder a las Fuerzas Armadas sin necesidad de desarrollar una carrera militar profesional. Una de las vías previstas es convertirse en reservistas voluntarios, una figura destinada a quienes quieren aportar temporalmente sus capacidades al Ejército.

Para 2026, el Gobierno autorizó una oferta máxima de 500 plazas de reservistas voluntarios. Sin embargo, no todos los aspirantes tienen el mismo límite de edad: depende de si pretenden acceder como oficial, suboficial o en la categoría de tropa y marinería.

En el caso de oficiales y suboficiales, los candidatos no pueden cumplir 58 años durante el año de la convocatoria, mientras que para tropa y marinería el límite se reduce a los 55. Por tanto, pueden presentarse aspirantes de hasta 57 y 54 años, respectivamente, siempre que cumplan el resto de las condiciones.

Es importante aclarar que este mecanismo no supone la vuelta del servicio militar obligatorio en España. Tampoco existe un sorteo general para incorporar ciudadanos al Ejército español. La condición de reservista parte de una decisión voluntaria del interesado.

Confirmado por las Fuerzas Armadas | Personas de entre 18 y 57 años podrán incorporarse al Ejército si cumplen estos requisitos Fuente: Shutterstock Shutterstock

Fuerzas Armadas: quiénes pueden incorporarse como reservistas voluntarios

Los reservistas voluntarios son ciudadanos que deciden aportar de forma temporal sus capacidades, conocimientos y experiencia a las Fuerzas Armadas. El acceso está regulado y requiere participar en los correspondientes procesos de selección.

Uno de los primeros requisitos es tener nacionalidad española y haber cumplido los 18 años. A partir de ahí, la edad máxima depende de la categoría militar a la que quiera incorporarse cada candidato.

Quienes aspiren a plazas correspondientes a oficiales y suboficiales no pueden cumplir 58 años en el año de la convocatoria. Esto permite presentarse, en términos generales, hasta los 57 años.

Para acceder como reservista voluntario en las categorías de tropa y marinería, en cambio, el candidato no puede cumplir los 55 años durante el año de la convocatoria. El límite efectivo se sitúa, por tanto, en los 54 años.

Los requisitos para incorporarse al Ejército español como reservista

La edad no es la única condición. Los candidatos a reservistas voluntarios tienen que acreditar que reúnen los requisitos establecidos para poder incorporarse a las Fuerzas Armadas.

Entre las principales condiciones exigidas se encuentran:

Tener la nacionalidad española .

Tener 18 años cumplidos .

No cumplir 58 años durante el año de la convocatoria para oficiales y suboficiales.

No cumplir 55 años durante el año de la convocatoria para tropa y marinería.

Carecer de antecedentes penales .

No estar privado de los derechos civiles.

No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de las Administraciones Públicas.

No encontrarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

Poseer la titulación académica exigida para la plaza solicitada.

Superar las condiciones de aptitud psicofísica correspondientes.

Cumplir los demás requisitos específicos establecidos en cada convocatoria.

Por este motivo, cumplir el requisito de edad no garantiza automáticamente una plaza . Los aspirantes deben participar en el proceso correspondiente y acreditar las condiciones exigidas.

Además, las titulaciones necesarias pueden variar en función de la categoría y de las características de cada puesto. Las Fuerzas Armadas pueden buscar perfiles profesionales concretos en función de sus necesidades.

España autoriza hasta 500 plazas de reservistas voluntarios en 2026

La oferta correspondiente a 2026 establece un máximo de 500 plazas para acceder a la condición de reservista voluntario. La cifra aparece dentro de la provisión anual de plazas de las Fuerzas Armadas.

Estas plazas permiten incorporar temporalmente perfiles que puedan resultar necesarios para las distintas unidades. Los reservistas voluntarios no deben confundirse con los militares profesionales que desarrollan de manera permanente su carrera dentro del Ejército español.

La figura está pensada precisamente para ciudadanos que quieren colaborar con las Fuerzas Armadas durante determinados períodos sin que eso implique necesariamente abandonar de forma definitiva su actividad profesional civil.

La incorporación, además, depende de que el interesado se presente voluntariamente al proceso. Ningún ciudadano de entre 18 y 57 años es incorporado automáticamente al Ejército por el mero hecho de encontrarse dentro de ese rango de edad.

Qué pasa después de convertirse en reservista voluntario

Una vez adquirida la condición, los reservistas voluntarios pueden ser activados para desarrollar períodos de formación o para prestar servicio en las unidades, centros y organismos correspondientes.

Durante los períodos de formación continuada, los reservistas pueden ser activados por un máximo de 30 días al año. La activación permite mantener y actualizar los conocimientos necesarios para desempeñar las funciones asignadas.

También pueden producirse activaciones para prestar servicio. En esos casos, el período dependerá de las necesidades y de las condiciones previstas dentro del sistema de reservistas de las Fuerzas Armadas.

Esto supone que convertirse en reservista no equivale a estar permanentemente destinado en un cuartel. El modelo permite compatibilizar la vida civil con determinados períodos de actividad militar.