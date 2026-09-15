El sitio web oficial de Loterías y Apuestas del Estado (LAE) ha publicado los números premiados del último sorteo del Bonoloto en España y la cantidad de euros que obtuvieron los ganadores.

El resultado oficial del Bonoloto del lunes 14 de septiembre

Durante el lunes, 14 de septiembre de 2026,

Los números ganadores son 16 24 26 42 44 49, la cifra complementaria el 25 y el número de reintegro el 9.

En la jugada del día, la categoría de seis aciertos tuvo "0" ganador con un premio de "0" euros y la de cinco aciertos más el complementario registró "0" ganadores con un galardón de "0" euros.

El último resultado del Bonoloto en España (foto: Pexels).

Para el sorteo del lunes, 14 de septiembre de 2026, el Bonoloto recaudó un total de 4.878.092 euros de los cuales se repartieron a los ganadores del sorteo un total de1.341.475,2 euros en premios, según los datos compartidos por LAE.

Los ganadores del último sorteo de la Bonoloto

1.Seis aciertos: Hubo 0 ganadores; el premio fue de 0 euros.

2.Cinco aciertos más el complementario: Hubo 0 ganadores y, por ello, el premio fue de 0 euros.

3.Cinco aciertos: 84 ganadores con un premio de 2.765,65 euros.

4.Cuatro aciertos: 4161 ganadores con un premio de 27,92 euros.

5.Tres aciertos: 80797 ganadores con una recompensa de 4 euros.

6.Reintegro: 487717 ganadores con un premio de 0.5 euros.

¿Dónde puedo jugar a la Bonoloto?

Las personas que deseen participar en La Bonoloto pueden hacerlo desde la comodidad de su hogar de forma online. Además, quienes prefieran la experiencia tradicional, pueden acudir a cualquiera de los 11.000 puntos de venta de Loterías y Apuestas del Estado, reconocibles por la imagen de LAE.

¿Cómo jugar al Bonoloto?

Las personas que quieran participar del juego de la Bonoloto deben escoger entre los números del 1 al 49 para acertar la Combinación Ganadora conformada por 6 bolas de las 49 extraídas del bombo. La cantidad de combinaciones posibles variará según el tipo de apuesta.

La apuesta sencilla permite participar en la jugada del día, el boleto semanal puede ser para dos, tres, cuatro, cinco, seis o siete sorteos y el múltiple para una o dos semanas.

¿Cuánto tiempo tengo para reclamar mi premio?

Los ganadores del sorteo tienen un plazo límite de tres meses para cobrar su premio. Este plazo comienza a contar desde el día siguiente al último sorteo. Por ese motivo, es necesario consultar la fecha exacta de caducidad en el reverso del boleto. Si el último día del plazo coincide con un festivo, tendrán un día más para acudir al de venta oficial y cobrar el premio.

Recomendaciones para los jugadores del Bonoloto

Apuesta solo lo que puedas permitirte perder, fija límites de tiempo y dinero y no juegues para recuperar pérdidas.

Si sientes que pierdes el control, busca apoyo cuanto antes; contacta con Jugadores Anónimos en +34 670 691 513 o oficina@jugadoresanonimos.org.

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