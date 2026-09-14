Este es el sofisticado arsenal militar de Marruecos que va en aumento y preocupa a España. Fuente: Archivo

Marruecos continúa reforzando sus capacidades militares con nuevas adquisiciones procedentes de Francia. El Ministerio de las Fuerzas Armadas francés ha revelado en su informe anual sobre exportaciones de armamento que Rabat solicitó la adquisición de helicópteros Caracal H225M, fabricados por Airbus Helicopters.

La operación aparece en un contexto de importantes compras marroquíes de material militar francés. Según la información publicada, el valor acumulado de los pedidos realizados por Marruecos durante los últimos diez años supera los 1325 millones de euros, con más de 532 millones correspondientes al último año.

El helicóptero Caracal H225M es una aeronave militar multimisión preparada para transporte táctico, operaciones especiales, búsqueda y rescate en combate y evacuaciones médicas. Puede transportar hasta 28 soldados equipados y alcanzar los 920 kilómetros con sus depósitos estándar.

Marruecos encarga a Francia helicópteros militares Caracal fabricados por Airbus

Marruecos refuerza su poder militar al sur de España: Francia confirma nuevos helicópteros y más de 1325 millones en pedidos de armas. Fuente: Archivo

La solicitud marroquí figura en el informe de 2026 que el Ministerio de las Fuerzas Armadas de Francia entrega al Parlamento sobre sus exportaciones de armamento. Este documento recoge anualmente las operaciones francesas de venta de material militar al exterior.

Entre esas operaciones aparece el pedido de helicópteros Caracal H225M realizado por Marruecos. El modelo es producido por Airbus Helicopters y pertenece a la categoría de helicópteros militares pesados multimisión.

El Caracal ya forma parte de las capacidades militares francesas. De hecho, la Dirección General de Armamento (DGA) de Francia informó en junio de 2026 de la entrega al Ejército del Aire y del Espacio francés del último de otros ocho H225M encargados a Airbus Helicopters en 2021.

Francia dispone actualmente de una flota de Caracal utilizada en diferentes operaciones. Su diseño permite emplear una misma aeronave para el traslado de tropas y cargas, operaciones especiales o misiones de rescate y evacuación.

Así es el Caracal H225M que Marruecos quiere incorporar a sus Fuerzas Armadas

Una de las características principales del Caracal H225M es su capacidad de transporte. Según las especificaciones oficiales de Airbus, su cabina permite trasladar hasta 28 soldados, además de la tripulación.

El helicóptero también puede transportar hasta 4.750 kilos de carga externa. Para evacuaciones médicas, su configuración permite alojar hasta 11 camillas junto a cuatro integrantes de personal médico.

En cuanto a sus prestaciones, el H225M dispone de un alcance máximo de 920 kilómetros con los depósitos estándar, que puede ampliarse hasta los 1.253 kilómetros utilizando depósitos adicionales. Su velocidad máxima llega a los 324 km/h, mientras que la velocidad de crucero recomendada es de 262 km/h.

El helicóptero Caracal está equipado con dos motores Safran Makila 2A1. Además, está preparado para operar desde tierra y desde buques, incluso en condiciones meteorológicas adversas, y es compatible con el uso de gafas de visión nocturna.

Para qué puede utilizarse el helicóptero militar Caracal

El H225M Caracal está diseñado para realizar diferentes tipos de misiones sin necesidad de utilizar aeronaves específicas para cada una. Airbus contempla entre sus principales funciones el transporte táctico, las operaciones especiales y la búsqueda y rescate en combate.

Otra de sus funciones es la evacuación médica. La capacidad para transportar hasta 11 camillas permite configurar el interior para trasladar heridos acompañados por personal sanitario cuando la misión lo requiera.

La aeronave incorpora además sistemas destinados a aumentar la protección de sus ocupantes. Airbus detalla, entre otros elementos, estructuras reforzadas, tren de aterrizaje preparado para absorber impactos y depósitos de combustible autosellantes.

El fabricante también ofrece diferentes sistemas defensivos para el Caracal H225M, como avisos de aproximación de misiles, alerta radar y alerta láser. Dependiendo de su configuración, el helicóptero puede incorporar armamento para determinadas misiones militares.

Marruecos acumula más de 1325 millones en pedidos de armas a Francia

La adquisición de los helicópteros Caracal se enmarca en una relación de compras de material militar francés mucho más amplia. En los últimos diez años, los pedidos realizados por Marruecos a Francia superan de forma acumulada los 1325 millones de euros, según los datos difundidos a partir del informe francés.

Solo en el último año, el importe superó los 532 millones de euros. La incorporación del H225M supone así un nuevo movimiento dentro del proceso de adquisición de capacidades militares por parte de Rabat.

El informe de exportaciones de armamento es elaborado anualmente por el Ministerio de las Fuerzas Armadas francés y remitido a la representación nacional como mecanismo de transparencia sobre las ventas militares francesas al exterior.

El gobierno de Estados Unidos autorizó la posible venta de 600 misiles FIM-92K Stinger a Marruecos. Imagen: archivo.

En el caso del Caracal H225M, Marruecos apuesta por una plataforma que puede desempeñar varias funciones dentro de una misma flota, desde trasladar soldados y material hasta realizar operaciones especiales, rescates o evacuaciones médicas.

La compra de nuevo material militar por parte de Marruecos vuelve a poner el foco sobre una hipotética escalada con España, especialmente por la disputa sobre Ceuta y Melilla.

El escenario de una confrontación directa sigue considerándose remoto, pero el propio Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN), dependiente del Ministerio de Defensa, ha analizado el aumento del gasto y de las capacidades militares marroquíes como un factor que podría modificar el equilibrio de fuerzas y reforzar la posición negociadora de Rabat.

El contexto ha ganado relevancia después de que Marruecos reiterara en agosto de 2026 sus reivindicaciones sobre Ceuta y Melilla y el Gobierno español trasladara a Rabat su “rechazo tajante”, defendiendo ambas ciudades como parte de la soberanía y la integridad territorial de España.