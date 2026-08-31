Oficial | La Seguridad Social permite seguir cotizando aunque no estés trabajando a quienes presenten el Modelo TA.0040 y cumplan estos requisitos.

La Seguridad Social española cuenta con una vía para que determinadas personas puedan seguir cotizando aunque no estén trabajando. Se trata del convenio especial, un acuerdo voluntario con la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) que permite mantener las cotizaciones para proteger el acceso a futuras prestaciones.

Para solicitar el alta, los interesados pueden utilizar el Modelo TA.0040, denominado oficialmente “Solicitud de alta/variación de datos/baja/suspensión/reanudación del convenio especial”. La Seguridad Social permite realizar estas gestiones a través de Importass, su portal de trámites, según recoge el organismo en su página oficial.

Qué es el convenio especial de la Seguridad Social y para qué sirve

El convenio especial es un acuerdo voluntario que permite continuar cotizando a la Seguridad Social cuando no se está trabajando, con el objetivo de mantener o mejorar la protección de cara a determinadas prestaciones futuras.

La finalidad principal es evitar que determinados periodos sin actividad laboral interrumpan las cotizaciones que pueden resultar relevantes para el acceso o la cuantía de prestaciones. No obstante, las condiciones y requisitos dependen del tipo concreto de convenio especial que se solicite. Con carácter general, las cotizaciones de este convenio se destinan a cubrir determinadas contingencias, entre ellas:

Jubilación .

Incapacidad permanente derivada de enfermedad común o accidente no laboral.

Muerte y supervivencia derivadas de enfermedad común o accidente no laboral.

La Seguridad Social permite seguir cotizando aunque no estés trabajando a quienes presenten el Modelo TA.0040 y cumplan estos requisitos. (Fuente: Shutterstock)

Modelo TA.0040: qué trámites permite realizar

El Modelo TA.0040 es el formulario que la Seguridad Social utiliza para diferentes gestiones relacionadas con el convenio especial. Según el organismo, a través de Importass se puede solicitar:

El alta de un convenio especial con la Seguridad Social.

La baja de un convenio especial ya suscrito.

La variación de datos .

La suspensión del convenio.

La reanudación de un convenio especial suspendido.

La propia Seguridad Social mantiene publicado el modelo actualizado en su apartado de formularios y solicitudes de trabajadores.

Además, el formulario contempla distintas modalidades de convenio especial, por lo que los requisitos y la documentación que deben presentar los interesados pueden variar en función de la situación concreta. La TGSS también señala que, para las solicitudes de alta, debe aportarse documentación identificativa y, cuando corresponda, el número de afiliación o de Seguridad Social.

La Seguridad Social permite seguir cotizando aunque no estés trabajando a quienes presenten el Modelo TA.0040 y cumplan estos requisitos. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Quién puede inscribirse y cómo se solicita

El convenio especial no supone una cotización automática para cualquier persona que se encuentre sin trabajo. Es necesario encajar en alguno de los supuestos previstos para este tipo de convenios y cumplir las condiciones correspondientes.

La Seguridad Social dispone de diferentes modalidades de convenio especial para situaciones concretas, por lo que antes de presentar el Modelo TA.0040 es necesario comprobar cuál corresponde a cada caso y qué documentación exige.

La solicitud puede tramitarse a través de Importass, donde la Seguridad Social permite gestionar el alta y otras modificaciones del convenio especial. El organismo también contempla la presentación de solicitudes ante la Tesorería General de la Seguridad Social y, en determinados procedimientos, la tramitación telemática mediante la Sede Electrónica.

En definitiva, el convenio especial ofrece una alternativa para seguir cotizando voluntariamente durante determinados periodos sin actividad laboral, con especial relevancia para la jubilación y otras prestaciones futuras.