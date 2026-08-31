El Partido Popular elevó este lunes el tono contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por sus recientes declaraciones sobre Felipe VI y por su gestión de la crisis migratoria en Ceuta. El portavoz del PP, Borja Sémper, reclamó al jefe del Ejecutivo “el respeto debido” al rey y pidió que la Corona no sea utilizada con fines políticos.

La formación también cuestionó la posición del Gobierno frente a Marruecos y acusó a Sánchez de actuar con “delicadeza diplomática” hacia el país vecino y con “sorprendente dureza con los propios ceutíes”. El PP defendió además la presencia del monarca en Ceuta y reclamó medidas para facilitar el retorno a Marruecos de los migrantes que ingresaron de forma irregular.

¿Por qué el PP acusa a Sánchez de utilizar políticamente la figura del rey?

Sémper respondió a las declaraciones de Sánchez en una entrevista en la Cadena SER, donde el presidente afirmó que Felipe VI visitará Ceuta y Melilla, aunque no precisó cuándo. Sánchez también recordó que él fue el primer presidente del Gobierno en acudir a ambas ciudades y señaló que el rey todavía no había realizado esas visitas.

Borja Sémper ha preguntado a Sumar, a Junts, a ERC y al PNV si "no están incómodos con la corrupción"(Fuente: EFE / Javier Lizón)

Ante esas palabras, el PP reclamó el fin del “deterioro institucional” y defendió la necesidad de proteger las instituciones. Sémper sostuvo que entre ellas se encuentra la Corona y advirtió sobre el riesgo de “manosear políticamente” tanto su figura como la institución.

El portavoz popular también cuestionó una referencia temporal de Sánchez sobre el reinado de Felipe VI. “Felipe VI lleva siendo rey desde 2014, no veinte años”, afirmó. Además, sostuvo que todos los dirigentes políticos deben mostrar respeto hacia el monarca y remarcó que esa obligación corresponde “el primero de ellos, el presidente del Gobierno”.

¿Qué reclama el PP al Gobierno ante la crisis migratoria de Ceuta?

El PP acusó a Sánchez de mantener una posición excesivamente cuidadosa con Marruecos mientras, según Sémper, el Gobierno adopta una actitud más dura con los habitantes de Ceuta.

Borja Sémper, portavoz nacional del PP, habló sobre la posibilidad del regreso de Puigdemont a España (Fuente: EFE)

El dirigente popular aseguró que el Ejecutivo está instalado en una “conspiranoia” en la que Marruecos no tendría ninguna responsabilidad y cuestionó que se atribuya la crisis a Rusia, Israel, Elon Musk, los bulos o una supuesta internacional ultraderechista. “Solo le ha faltado culpar a Franco”, ironizó.

Sémper también puso en duda que una movilización de semejante magnitud pudiera producirse sin conocimiento de las autoridades marroquíes. “¿Alguien cree que 80.000 personas pueden desplazarse por Marruecos hacia la frontera sin que el gobierno del país vecino lo supiera o sin que los servicios secretos lo detectaran?”, planteó. El portavoz del PP pidió además a Sánchez que no tome a los españoles por “tontos”.

El partido confirmó que Alberto Núñez Feijóo acudiría por tercera vez a Ceuta tras la crisis y que participaría en Madrid en una concentración en defensa de la ciudad autónoma.

Sémper también anunció que el PP ya se presentó en la causa abierta en la Audiencia Nacional por la entrada masiva de migrantes de los días 30 y 31 de julio.

Para los populares, España afronta “una crisis política de dimensiones colosales” y la respuesta debe incluir medidas económicas, sanitarias y sociales, además de un retorno urgente a Marruecos de quienes ingresaron de forma ilegal.