MADRID, 31/08/2026.- Con la llegada de septiembre arranca el nuevo curso político, que se inicia marcado por la crisis migratoria de Ceuta, de la que habla este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una entrevista radiofónica, y con su comparecencia en el Congreso del próximo jueves como plato fuerte de esta semana.EFE/ Luis Miguel Gonzalez/La Ser SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Pedro Sánchez mantiene su intención de llegar hasta el final de la legislatura, pero por primera vez ha dejado abierta una posibilidad para modificar el calendario de las elecciones generales de 2027. El presidente del Gobierno admite que podría producirse un “adelanto técnico” de los comicios.

La posibilidad surge en medio del debate dentro del propio PSOE sobre la conveniencia de celebrar las generales antes de las elecciones autonómicas y municipales previstas para mayo de 2027.

Sánchez, sin embargo, insiste en que no contempla un adelanto electoral convencional y mantiene como escenario principal completar la legislatura. La única excepción que reconoce sería ese ajuste técnico del calendario.

MADRID, 31/08/2026.- El secretario general del partido socialista, Pedro Sánchez (i), preside la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE junto a la vicesecretaria del partido, María Jesús Montero Cuadrado (d), este lunes, en Madrid. EFE/Daniel González Fuente: EFE Daniel Gonzalez

Elecciones generales de 2027: qué significa el “adelanto técnico” que admite Sánchez

Durante una entrevista en la Cadena SER, el presidente respondió a los dirigentes socialistas que reclaman que las elecciones generales de 2027 se celebren antes que las autonómicas y municipales de mayo.

Entre quienes defienden esa posibilidad se encuentra el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page . Sánchez recordó que en las últimas elecciones generales el PSOE obtuvo un resultado mejor que el conseguido previamente por los socialistas en los comicios autonómicos y municipales.

Pese a esa discusión interna, el jefe del Ejecutivo reafirmó que su objetivo continúa siendo agotar la legislatura. La novedad es que admitió como posibilidad un “adelanto técnico”, es decir, una modificación limitada del calendario electoral y no un adelanto político de gran alcance.

La Constitución establece que el Congreso de los Diputados es elegido por cuatro años y que su mandato concluye cuatro años después de las elecciones o el día de la disolución de la Cámara. La legislatura, por tanto, puede terminar antes mediante una disolución acordada por el presidente del Gobierno.

Por ahora, Sánchez no ha anunciado una fecha concreta para las elecciones generales de 2027, por lo que cualquier modificación del calendario sigue siendo únicamente una posibilidad.

Sánchez descarta una remodelación del Gobierno antes de las elecciones

El calendario electoral plantea además otra cuestión dentro del Ejecutivo. Tres ministros serán candidatos en las elecciones autonómicas: Diana Morant en la Comunidad Valenciana, Óscar López en Madrid y Ángel Víctor Torres en Canarias.

Pese a ello, Pedro Sánchez negó que tenga previsto realizar una remodelación inmediata del Consejo de Ministros. Al preguntarle por esa posibilidad, respondió que su intención “no es para nada” hacer cambios de Gobierno.

La estrategia refuerza el mensaje de continuidad que intenta trasladar Moncloa de cara a las elecciones generales de 2027, pese a las dificultades parlamentarias que afronta el Ejecutivo durante la segunda mitad de la legislatura.

Uno de los principales focos se encuentra en Junts. Sánchez reconoció que actualmente no existen contactos “al máximo nivel” con la formación independentista, cuyo apoyo ha resultado determinante para diferentes votaciones en el Congreso.

También evitó anticipar si espera que el expresidente catalán Carles Puigdemont vuelva a España durante los próximos meses. “Eso ya dependerá de la decisión que él tome”, se limitó a responder.

Los Presupuestos de 2027 serán otra prueba para el Gobierno

Mientras mantiene su intención de agotar la legislatura, Sánchez también asegura que los Presupuestos de 2027 serán presentados y debatidos antes de que finalice este año.

“Los presupuestos van a sustanciar su debate en el año 2026 y van a ser presentados en el año 2026”, afirmó el presidente, quien recordó que se había comprometido públicamente a impulsar las nuevas cuentas.

El Gobierno ya había iniciado meses atrás los trámites para elaborar los Presupuestos Generales del Estado de 2027. La Moncloa anunció en junio el comienzo del proceso y la intención de negociar las cuentas con el resto de fuerzas parlamentarias.

El gran obstáculo continúa siendo la aritmética del Congreso. La falta de apoyo de Junts ya impidió aprobar los objetivos de estabilidad, un paso que refleja las dificultades que puede encontrar el Ejecutivo para conseguir una mayoría suficiente.

Sánchez mantiene, pese a ello, que llevará adelante la tramitación. L a presentación de las cuentas se convertirá así en una de las principales pruebas políticas antes de las elecciones generales de 2027.

Vivienda y Junts: Sánchez busca apoyos en un Congreso fragmentado

El presidente también pidió “responsabilidad” a los grupos parlamentarios para convalidar el decreto en materia de vivienda en el que trabaja el Ejecutivo.

Sánchez considera que la vivienda es actualmente el principal problema de los ciudadanos y una de las mayores causas de desigualdad. Sin embargo, reconoce las dificultades para encontrar una posición común entre sus socios parlamentarios.

Según explicó, existe un “consenso amplio” sobre la necesidad de adoptar nuevas medidas, aunque las propuestas del Gobierno resultan “excesivas” para formaciones como Junts y “insuficientes” para otros partidos situados “a la izquierda del PSOE”.

Ese equilibrio parlamentario condicionará tanto la aprobación de nuevas medidas como el debate de los Presupuestos de 2027 y marcará el tramo final de la legislatura.

Sánchez defiende a su hermano y a Begoña Gómez ante las causas judiciales

CEUTA, 31/08/2026.- Los bomberos de Ceuta han convocado una concentración este lunes ante la sede de la Delegación del Gobierno que pretende reunir a todos los servicios de primera línea de la ciudad para reclamar "medios, recursos y soluciones" por la crisis que afecta a la autonomía ceutí. EFE/Reduan Fuente: EFE Reduan

Durante la misma entrevista, Sánchez también se refirió a las causas que afectan a su entorno familiar y calificó de “injusta” la sentencia que condenó a su hermano David a nueve años de inhabilitación para empleo público.

El presidente aseguró estar convencido de que “no se hubiera producido si no fuera” su hermano y estableció un paralelismo con la situación judicial de su esposa, Begoña Gómez.

“Yo estoy convencido de que Begoña Gómez hoy está en una causa judicial, no por lo que ha hecho, no por ser Begoña Gómez, sino por ser la esposa del presidente del Gobierno”, afirmó.

También defendió la presunción de inocencia del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y reiteró su apoyo “por su trayectoria y por su legado”.

Respecto al expediente del préstamo concedido a Plus Ultra, Sánchez sostuvo que es “impoluto” y aseguró que Zapatero le ha garantizado que “va a poder demostrar en sede judicial la legalidad” de las joyas encontradas en su despacho.