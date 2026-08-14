Una histórica cadena de supermercados suma cinco nuevas sucursales en el país: abarcan más de 2000 m² y generaron 44 puestos de trabajo.

Una histórica cadena de supermercados sumó cinco nuevas sucursales en España, un despliegue estratégico con establecimientos comerciales que abarcan más de 2000 m² de superficie de venta conjunta y que, de forma inmediata, generaron 44 puestos de trabajo.

Se trata del Grupo DIA, la reconocida compañía que reafirma de este modo su ambicioso plan de expansión nacional y su compromiso con el modelo de tiendas de proximidad. De esta manera, consolida su cercanía manzana a manzana con los consumidores españoles .

Una histórica cadena de supermercados sumó cinco nuevas sucursales en el país: abarcan más de 2000 m² y generaron 44 puestos de trabajo Shutterstock

¿Dónde abrirán las nuevas sucursales del supermercado DIA?

Las cinco aperturas recientes no responden a la casualidad, sino a un estudio pormenorizado de la capilaridad comercial. Las nuevas tiendas se localizan en las provincias de:

Madrid (Leganés)

Asturias (Piedras Blancas)

Zaragoza (María de Huerva)

Murcia (Molina de Segura)

Cuenca (Castilla-La Mancha).

Cada una de ellas ha sido diseñada para adaptarse a las necesidades específicas de su entorno, ofreciendo una amplia variedad de referencias que oscilan entre los 3200 y los 4900 productos , poniendo especial foco en los alimentos frescos y las marcas propias de alta calidad.

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¿Cómo será cada sucursal nueva?

Según la revista Inforetail, ya se conocen los detalles acerca de las cinco nuevas sucursales de DIA:

Molina de Segura (Murcia)

Ubicación : Calle Cultura, número 11.

Características : 299 m² de superficie de venta y más de 3200 referencias.

Plantilla : 11 empleados (7 de ellos son nuevas contrataciones).

Horario : Lunes a domingo (incluidos festivos) de 9:00 a 21:30 horas.

Presencia de la marca: es el segundo establecimiento en el municipio y el número 73 en la Región de Murcia.

Piedras Blancas (Asturias)

Ubicación : Calle Ramiro I, número 21.

Características : más de 530 m² de sala de ventas y cerca de 4900 referencias.

Plantilla : 8 empleados (5 de nueva incorporación).

Horario : Lunes a sábado de 9:00 a 21:30 horas.

Presencia de la marca: primera tienda de la cadena en esta localidad, sumando 64 establecimientos en la comunidad autónoma.

María de Huerva (Zaragoza)

Ubicación : carretera Zaragoza-Teruel.

Características : superficie superior a los 390 m², cerca de 4000 referencias y 35 plazas de aparcamiento.

Plantilla : 9 empleados (todos de nueva contratación).

Horario : lunes a sábado de 9:00 a 21:00 horas.

Presencia de la marca: primera tienda en la localidad. Con ella, la cadena supera las 100 tiendas en Aragón y llega a 75 en la provincia de Zaragoza.

Leganés (Comunidad de Madrid)

Ubicación : Calle de la Rioja, número 86.

Características : 542 m² de superficie comercial y más de 4700 referencias.

Plantilla : 9 empleados (todos incorporados para la apertura).

Horario : lunes a sábado de 9:00 a 21:30 horas y domingos de 10:00 a 15:00 horas.

Presencia de la marca: eleva a 17 las tiendas en el municipio y supera las 485 en toda la región.

Cuenca (Castilla-La Mancha)

Ubicación : Calle Hermanos Becerril, número 10.

Características : más de 280 m² de superficie de venta y cerca de 3800 referencias.

Plantilla : 7 empleados (todos de nueva contratación); incluye a tres trabajadores procedentes de la Asociación Nacional Amiab de Cuenca.

Horario : lunes a sábado de 9:00 a 21:30 horas y domingos de 10:00 a 20:00 horas.

Presencia de la marca: Alcanza las 4 tiendas en la ciudad, 12 en la provincia de Cuenca y 140 en toda Castilla-La Mancha.

El impacto en el empleo local y la competencia entre las grandes cadenas

El impacto socioeconómico de esta expansión es directo. De los 44 empleos reportados por la compañía, 37 corresponden a contrataciones completamente nuevas y directas.

Ahora bien, un informe del sitio El Orden Mundial muestra el mapa de los supermercados en España, en donde se refleja una de las competencias más agresivas de Europa.

Mientras gigantes como Mercadona dominan el volumen de facturación a nivel macro, la batalla real en los barrios se libra bajo el concepto de la cercanía extrema. El consumidor nacional valora la inmediatez y la posibilidad de realizar compras diarias sin grandes desplazamientos.

En este escenario, la estrategia de DIA busca blindar su liderazgo histórico en proximidad frente a la presión tanto de las grandes cadenas alemanas de descuento como de los fuertes supermercados regionales de cada comunidad autónoma.