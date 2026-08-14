Oficial y confirmado | La Seguridad Social fija las pensiones mínimas por incapacidad para 2026: cuánto se cobra en cada caso (Fuente: Shutterstock)

En España, las pensiones mínimas por incapacidad permanente cuentan con nuevas cuantías para 2026. Los importes varían según el tipo de incapacidad reconocido, la edad del pensionista y si tiene o no un cónyuge a cargo.

Las cifras aparecen publicadas tanto en el sitio web oficial de la Seguridad Social como en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El Real Decreto 241/2026 recoge las cuantías mínimas de las pensiones contributivas con efectos económicos desde el 1 de enero de 2026.

Sin embargo, estas cantidades no significan que todas las personas con una incapacidad permanente cobren automáticamente el mismo importe. Se trata de cuantías mínimas garantizadas y su aplicación está condicionada, entre otros factores, a los ingresos del pensionista y a su situación familiar.

¿Cuánto se cobra por una pensión mínima de incapacidad permanente en 2026?

La cuantía más elevada corresponde a la gran incapacidad. En 2026, el mínimo para una persona con cónyuge a cargo se sitúa en 26.385,80 euros anuales, equivalentes a 1884,70 euros mensuales según la tabla publicada por la Seguridad Social. Sin cónyuge, el mínimo es de 19.660,20 euros anuales, mientras que con cónyuge no a cargo alcanza los 18.662 euros.

En los casos de incapacidad permanente absoluta y de incapacidad permanente total para titulares de 65 años, el BOE establece un mínimo de 17.592,40 euros anuales con cónyuge a cargo. Sin cónyuge, la cuantía es de 13.106,80 euros anuales y, con cónyuge no a cargo, de 12.441,80 euros.

Para los titulares de una incapacidad permanente total de entre 60 y 64 años, el mínimo alcanza los 17.592,40 euros anuales con cónyuge a cargo. La cifra desciende hasta 12.262,60 euros para quienes no tienen cónyuge y hasta 11.590,60 euros cuando existe cónyuge, pero no está a cargo del beneficiario.

Por último, cuando la incapacidad permanente total deriva de una enfermedad común y el titular es menor de 60 años, la cuantía mínima es de 9662,80 euros anuales tanto con cónyuge a cargo como sin cónyuge. En el supuesto de cónyuge no a cargo, queda fijada en 9580,20 euros anuales.

Oficial y confirmado | La Seguridad Social fija las pensiones mínimas por incapacidad para 2026: cuánto se cobra en cada caso (Fuente: Shutterstock) Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Quién puede acceder a las cuantías mínimas de las pensiones por incapacidad?

Las cantidades anteriores funcionan como mínimos dentro del sistema contributivo, pero no implican que cualquier pensionista tenga derecho automáticamente a alcanzar esos importes. Cuando la pensión reconocida queda por debajo del mínimo correspondiente, puede entrar en juego el denominado complemento a mínimos, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

Para 2026, el BOE fija un límite de ingresos de 9442 euros anuales para quienes no tengan cónyuge a cargo. En el caso de los pensionistas con cónyuge a cargo, el límite asciende a 11.013 euros anuales.

Por este motivo, dos personas con el mismo grado de incapacidad permanente pueden terminar percibiendo cantidades diferentes. Además del grado reconocido, influyen la situación familiar, los ingresos y las circunstancias que determinan el cálculo inicial de la pensión.

La Seguridad Social dispone además de un procedimiento específico para solicitar el complemento a mínimos cuando la pensión y los ingresos del beneficiario se encuentran por debajo de los límites establecidos.

Oficial y confirmado | La Seguridad Social fija las pensiones mínimas por incapacidad para 2026: cuánto se cobra en cada caso (Fuente: Shutterstock)

¿Cuánto han subido las pensiones mínimas en 2026?

Las nuevas cantidades forman parte de la revalorización de las pensiones públicas para 2026. Con carácter general, las pensiones contributivas se incrementaron un 2,7%, pero las pensiones mínimas experimentaron aumentos superiores.

Según la información oficial de la Seguridad Social, las pensiones mínimas aumentaron más de un 7% en 2026. El incremento es todavía mayor en determinados casos con cónyuge a cargo y otras pensiones protegidas, que alcanzan una subida del 11,4%.