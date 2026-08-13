El mercado laboral estadounidense atraviesa un momento de fuerte demanda en un sector clave de la economía, con oportunidades que pueden resultar atractivas para quienes buscan trabajo sin una carrera universitaria.

Las empresas enfrentan la necesidad de incorporar personal para sostener el ritmo de las nuevas obras y responder al crecimiento de la actividad.

Estados Unidos busca empleados para este sector

Uno de los perfiles que puede encontrar oportunidades dentro de este escenario es el de trabajador de construcción o albañil.

Las empresas necesitan personal para participar en proyectos residenciales, comerciales, industriales y de infraestructura.

El salario depende del puesto, la experiencia, el estado y el tipo de obra. En determinados casos, los y especialización pueden alcanzar ingresos de US$75.000 anuales o más, aunque esta citrabajadores con experienciafra no representa el sueldo promedio de todos los albañiles.

Según la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS), los trabajadores de construcción y ayudantes registraron un salario anual mediano de US$46.050 en mayo de 2024.

La misma fuente proyecta alrededor de 149.400 vacantes promedio por año para esta ocupación durante la próxima década.

¿Qué requisitos piden para trabajar en construcción?

Magnific.

Una de las ventajas de determinados empleos de construcción es que no requieren un título universitario de cuatro años.

Para los trabajadores de construcción y ayudantes, el BLS señala que normalmente no se necesita una credencial educativa formal para comenzar.

La capacitación puede realizarse directamente en el puesto de trabajo, aunque algunos empleadores pueden solicitar estudios secundarios o experiencia previa.

Esto permite que personas que no cuentan con una carrera universitaria puedan acceder a determinadas oportunidades laborales y desarrollar sus conocimientos mediante experiencia práctica, capacitación y programas de aprendizaje.

De todos modos, los requisitos cambian según el oficio. Algunos puestos especializados pueden exigir licencias, certificaciones o experiencia específica, por lo que no todas las vacantes están disponibles bajo las mismas condiciones.

¿Qué trabajos tienen más demanda en Estados Unidos?

La búsqueda de personal no se limita exclusivamente a los albañiles. Las compañías necesitan trabajadores para diferentes áreas de la industria.

Entre los perfiles que pueden encontrar oportunidades se encuentran:

Trabajadores y ayudantes de construcción.

Albañiles.

Carpinteros.

Electricistas.

Plomeros.

Soldadores.

Operadores de maquinaria.

Trabajadores especializados en distintos oficios.

La demanda también crece en actividades vinculadas con grandes proyectos de infraestructura y construcción de instalaciones destinadas a nuevas tecnologías.

La construcción también crece por los centros de datos

El avance de la inteligencia artificial también está generando nuevas oportunidades laborales dentro de la construcción.

El desarrollo de centros de datos y otras grandes instalaciones tecnológicas requiere enormes inversiones en infraestructura y demanda trabajadores de distintos oficios, entre ellos electricistas, plomeros, soldadores y operadores especializados.

Por este motivo, también existen oportunidades vinculadas con proyectos industriales, tecnológicos y de infraestructura.